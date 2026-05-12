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정부,여름철 자연재난 대비 총력 대응…24시간 상황관리

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김보영 기자

승인 : 2026. 05. 12. 17:15

'여름철 자연재난 종합대책' 발표…15일부터 운영
'폭염중대경보' 도입…취약계층 안전관리 철저
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김광용 행안부 재난안전관리본부장이지난 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하고 있다/행안부 제공
정부가 여름 풍수해와 폭염으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 '2026년 여름철 자연재난 종합대책'을 마련해 고령층 등 취약계층 보호를 강화하고 산사태·지하공간 침수 등 주요 인명피해 유형에 대한 선제 대응에 나선다.

정부는 오는 15일부터 행정안전부 중심으로 '2026년 여름철 자연재난 종합대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.

기상청에 따르면, 올여름 평균기온은 평년보다 높고, 강수량은 평년과 비슷한 수준이나 지역별 편차가 크고 짧은 시간에 강한 비가 집중되는 국지성 호우가 잦아지는 추세인만큼 각별한 대비가 필요하다고 예보했다. 이에 정부는 예측 범위를 넘어서는 극한 기상 상황까지 고려한 풍수해·폭염 대응체계를 구측하고 인명피해와 국민 불편 최소화에 총력 대응하기로 했다.

이에 따라 정부는 대책기간 동안 24시간 상황관리체계를 유지하고 위험 기상 발생 시 중앙재난안전대책본부를 선제 가동해 관계기관 합동 비상대응체계를 운영한다. 올해는 읍·면·동장이 직접 주민대피명령을 내릴 수 있도록 주민대피명령을 실행하기로 했다.

인명피해 우려 지역은 산사태, 하천재해, 지하공간 침수 등 3대 유형 중심으로 인명피해우려지역 9412개소를 관리한다. 이는 지난해보다 448개소 늘어난 규모다. 또한 강수량을 반영한 정량적 통제·대피 기준도 마련했다.

이와 함께 도시침수 예방을 위해 전국 408만 개 빗물받이를 주기적으로 점검하고 토사 퇴적 등으로 기능이 저하된 우수관로를 정비한다. 하천과 계곡 내 불법시설물도 6월 말까지 집중 정비할 계획이다.

특히, 폭염 취약계층은 안전관리를 위해 신체적·경제적·사회적 취약 여부에 따라 10개 유형으로 분류해 맞춤형 안전관리를 실시하고 취약 어르신에게는 생활지원사가 매일 안부를 확인하고, 기초생활수급자 등에는 에너지바우처와 에어컨 설치·교체 지원을 확대 하기로 했다.

아울러 폭염 취약사업장에는 이동식 에어컨 설치 등을 지원하고, '폭염 단계별 작업 중지'가 현장에서 준수되도록 지도할 계획이다. 무더위쉼터는 금융기관·철도운영사·유통기업 등 민간시설까지 확대 운영하며 특보 발령 시 운영시간도 연장한다.

윤호중 행안부 장관은 "정부는 국민의 생명과 재산을 지키는 것을 최우선 과제로 삼고 올여름 풍수해와 폭염으로 인한 인명피해를 획기적으로 줄일 수 있도록 지방정부, 지역사회와 함께 총력을 다하겠다"며 "특히 기후위기로 인한 재난에 더욱 어려움을 겪는 취약계층을 두텁게 보호할 수 있도록 현장을 세심히 살피겠다"고 말했다.









김보영 기자

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