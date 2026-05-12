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정치 외교·통일

유엔 인권최고대표 방한...北인권·납북·교류협력 등 민간단체들과 면담

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목용재 기자

승인 : 2026. 05. 12. 18:29

北인권 책임 규명 및 기록·강제실종·교류협력 등 민간 의견 청취
튀르크 대표, 13일 외교·통일장관과 협력 방안 논의하고 기자회견
제목 없음
볼커 튀르크 유엔 인권최고대표가 12일 오후 한국 민간단체 관계자들과 면담을 가졌다./서울 유엔인권사무소 홈페이지 캡처
북한인권, 납북자, 교류협력 분야의 민간단체 관계자들이 12일 방한한 볼커 튀르크 유엔 인권최고대표와 면담을 가졌다. 유엔 인권최고대표의 공식 방한은 지난 2015년 자이드 알 후세인 최고대표 이후 11년 만이다.

복수의 민간단체 관계자들에 따르면 이날 면담은 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR) 측의 요청으로 이뤄졌다.

튀르크 대표는 이날 오후 6·25전쟁납북인사가족협의회, 북한인권정보센터(NKDB), 우리온, 통일맘연합회, 성공적인통일을만들어가는사람들(성통만사), 한반도미래여성연구소, 우리민족서로돕기운동 등 민간단체 관계자들과 만나 △북한인권 책임 규명 및 기록 △강제실종 △북한 구금시설 피해자 및 현황 △교류 협력과 평화 △국군포로 △북한 억류자 등에 대한 의견을 청취했다.

이성의 6·25전쟁납북인사가족협의회 이사장은 이 자리에서 "북한에 의한 강제실종 사건 가운데 가장 규모가 큰 사건은 6·25전쟁 납북 사건"이라며 "강제실종 피해자와 가족들이 가장 바라는 것은 '가족의 원상회복'"이라고 말했다.

이 이사장은 튀르크 대표에게 고령의 납북 피해자 가족들의 방북 성묘와 납북자 유해발굴 사업 등이 이뤄질 수 있도록 관심을 촉구했다. 또한 북한이 민간인 납치를 인정하고 책임질 수 있도록 특별재판소 설치나 북한인권 조사를 위한 유엔 차원의 기구 설치 검토도 요청했다.

아울러 튀르크 대표에게 별도로 전달한 공개 서한을 통해서는 한국 정부가 전시납북피해자들에 대한 책임 인정 및 보상·지원책을 마련하도록 촉구해줄 것을 당부했다. 특히 정부 고위 인사 면담을 계기로 남북 협상 과정에서 납북자 문제를 최우선 의제로 다루도록 요청해달라는 당부도 덧붙였다.

송한나 NKDB 센터장은 튀르크 대표에게 탈북민의 수가 급격하게 줄어든 상황에서 '현재 진행형'인 북한 인권 침해 사례에 대해 향후 어떻게 조사하고 기록할지에 대한 유엔 차원의 고민이 필요하다고 말했다.

또한 김정은 북한 국무위원장 등 북한 지도부를 상대로 진행하고 있는 국내 민·형사상 책임규명 작업의 한계를 설명하고 한국의 정권이 교체될 때마다 북한 인권 개선 활동이 부침을 겪는 상황에 대한 유엔 차원의 관심도 촉구했다.

12일 한국을 방문한 튀르크 대표는 13일 오전 정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관을 만나 정부와 UN OHCHR 간 협력 강화방안을 논의하고 오후에는 기자회견을 가질 예정이다. 14일에는 국립 5·18 민주묘지 방문 및 세계인권도시포럼 연설 일정을 소화하고 15일 일본으로 출국한다.
목용재 기자

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