하남시·탈잉, ‘청년 에세이 살롱’ 운영…심리검사·글쓰기 결합

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﻿하남시가 온·오프라인 클래스 플랫폼 ‘탈잉’과 손잡고 지역 청년들의 정서적 회복과 자기표현을 돕는 ‘2026 하남시 청년 에세이 살롱’을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 2025년 하남시 청년 주민참여예산을 통해 제안 및 선정된 사업으로, 단순한 글쓰기 교육을 넘어 TCI(기질 및 성격검사) 심리검사와 에세이 집필을 결합한 것이 특징이다. 대상은 하남시에 거주하거나 관내 사업장에 재직 중인 19세부터 39세 사이의 청년이다.

참여자들은 전문 심리검사를 통해 자기 이해도를 높인 뒤, 이를 바탕으로 개인의 경험과 감정을 글로 기록하게 된다. 프로그램의 메인 강연은 '상처받지 않는 관계의 비밀'의 저자이자 글로성장연구소 대표인 최리나 작가가 맡는다. 참가자들은 최 작가의 지도를 통해 각자의 이야기를 한 편의 글로 완성하며, 최종적으로는 공동 에세이집을 제작하는 결과물을 얻게 된다.

에세이 집필 외에도 청년 간의 교류와 힐링을 위한 커뮤니티 프로그램이 마련된다. 일러스트 원데이 클래스 기반의 힐링 워크숍 , 북토크 프로그램 등이 함께 진행되어, 성과 중심의 일상에서 벗어나 정서적 환기를 할 수 있는 기회를 제공한다.

탈잉 관계자는 “이번 프로그램은 경쟁에 지친 청년들이 자신의 내면을 돌아보고 타인과 공감하며 연결되는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다”며 “글쓰기 경험이 없더라도 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 구성했다”고 설명했다.

한편, ‘2026 하남시 청년 에세이 살롱’ 1기는 오는 26일부터 7월 7일까지 하남시 신장도서관에서 운영된다. 신청 방법 및 프로그램에 관한 자세한 내용은 하남시청 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.