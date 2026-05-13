[카드뉴스] 부장님, 개밤티는 욕이 아닙니다 : 2026 신조어 가이드
[놀랐을 때]
그때는… “대박!” “헐?”
좋은 일이 생기거나 믿기 어려운 상황이면 일단 “대박”부터 외쳤다
지금은… “미쳤는데?” “개에반데?” “레전드네”
요즘은 놀라면 과몰입 + 과장 표현이 기본
‘대박’의 시대는 가고 ‘미쳤다’의 시대가 왔다
[머리 복잡할 때]
그때는…“멘붕 왔다…”
시험 망쳤을 때, 연애 꼬였을 때, 인생이 잠깐 멈춘 느낌
지금은…“뇌정지 옴” “개밤틴데?” “이슈다…”
이젠 스트레스도 조금은 드립처럼 표현
‘멘붕’에서 ‘밈 반응’으로 진화 중
[억울하거나 짜증날 때]
그때는… “진짜 어이없다” “완전 억울해”
감정을 솔직하게 표현했다면
지금은…“억까 아니냐?” “긁?” “왜 시비 텀?”
요즘 말투는 감정보다 반응 유도형
싸움도 이제는 밈처럼 한다
[너무 좋을 때]
그때는…“짱이다” “킹왕짱” “완전 좋다”
좋으면 그냥 짱이었다
지금은… “폼 미쳤다” “GOAT다” “찢었다”
좋은 것도 조금 더 극단적으로 표현
‘짱’은 사라지고 ‘레전드’가 남았다
[분위기 싸해졌을 때]
그때는…“갑분싸…”
갑자기 조용해지면 이 한마디면 끝
지금은…“공기 얼었네” “분위기 뭐임?” “정적 레전드”
상황 자체를드립 소재로 소비
어색함도 콘텐츠가 되는 시대
[웃길 때]
그때는… “빵 터졌다ㅋㅋ” “개웃겨ㅋㅋ”
웃음 표현도 비교적 단순
지금은… “도파민 미쳤다” “웃수저네” “야르ㅋㅋ”
요즘은 뜻보다 ‘분위기’가 중요한 말투
웃음 표현도 밈화 완료
그래서 당신은?
“대박, 멘붕, 킹왕짱”
익숙하다면? 추억 세대
“억까, 개에반데, 야르”
자연스럽다면? 밈 세대
10년 뒤엔 또 어떤 말이 유행할까?
여러분 세대 유행어 하나씩 적고 가세요