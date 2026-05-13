에스테이트·김포대학교, 경비·보안 인재 양성 및 취업 지원 산학협약 체결

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김포대와 에스테이트가 지난 11일 업무협약을 맺었다.

김포대학교와 에스테이트가 경비·보안 분야 전문 인재 양성과 취업 연계 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 지난 11일 협약식을 열고 산업 현장 수요에 맞춘 실무형 인재 육성과 청년 취업 경쟁력 강화를 위한 교육·현장 연계 체계 구축에 협력키로 했다고 13일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 일반경비원 신임교육 운영을 비롯해 경비·보안업체 취업 연계 지원, 청년 인턴십 운영, 교육 수료생 취업 지원, 교내 취업설명회 개최, 기관 홍보 및 대외 협력 등을 공동 추진할 계획이다.

특히 현장 중심 교육과 취업 연계를 강화해 학생들이 실무 역량을 갖춘 전문 인력으로 성장할 수 있도록 지원할 방침이다.

에스테이트는 경찰청 지정 민간경비 교육기관으로, 일반경비원 신임교육과 경비·보안 분야 취업을 위한 실무 교육 및 현장 연계 프로그램을 운영하고 있다.

김영현 김포대학교 학과장은 “이번 협약이 학생들에게 실질적인 취업 기회를 제공하고 현장 실무 역량을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

송세환 ㈜에스테이트 대표는 “교육이 취업으로 이어지는 선순환 체계를 구축해 청년들의 안정적인 사회 진출과 전문 인력 양성에 기여하겠다”고 밝혔다.

양 기관은 앞으로도 산학협력을 기반으로 교육과 산업 현장을 연결하는 공동 프로그램을 확대하며 지역사회와 관련 산업 발전에 협력해 나갈 계획이다.