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원유·물가불안 차단 고삐… 野공세 돌파 나선 靑

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박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 12. 17:36

지선 앞 '나무호 피격' 변수 떠올라
/박성일 기자
호르무즈 해협에서 피격된 HMM '나무호' 사건이 6·3 지방선거를 앞두고 정부의 외교안보 위기관리 능력을 가늠할 새로운 변수로 떠올랐다. 국민의힘이 정부의 은폐·축소 의혹을 제기하며 공세 수위를 높이는 가운데 청와대는 공격 주체를 예단하기보다 원유 수급과 물가 불안 등 국내 파장 차단에 무게를 두는 모습이다.

12일 청와대에 따르면 정부는 나무호 피격 사건을 국제 해상 안전과 국민 보호 차원의 중대 사안으로 보고 대응하고 있다. 위성락 국가안보실장이 전날 "민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다"는 취지의 입장을 밝힌 것도 이 같은 기조의 연장선으로 풀이된다. 다만 정부는 공격 주체와 무기 종류, 피해 규모 등에 대해서는 추가 조사를 통해 확인하겠다는 신중한 입장을 유지하고 있다.

'이란 공격설'에 대해서도 정부는 단정적 판단을 피하고 있다. 호르무즈 해협 인근에 남아 있는 우리 선박과 선원의 안전, 국내 원유 수급 부담을 동시에 고려한 것으로 해석된다. 공격 주체를 성급히 특정할 경우 역내 긴장을 자극할 수 있고, 이는 원유 조달 비용과 해상 보험료, 물류비 상승으로 이어질 가능성이 있다.

정치권 공방도 정부 부담을 키우고 있다. 국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 의원들은 나무호 피격 사건의 진상 규명과 대책 마련을 위해 13일 전체회의 개최를 요구하며 상임위 차원의 압박에 나섰다. 민주당이 공격 주체가 특정되지 않았다는 이유로 회의 개최에 신중한 태도를 보이자, 국민의힘은 여권이 선거를 앞두고 외교안보 이슈의 파장을 축소하려는 것 아니냐며 공세를 펴고 있다.

민주당은 야당의 문제 제기를 선거용 안보 공세로 규정하며 맞서고 있다. 공격 주체와 사건 경위가 확정되지 않은 상황에서 상임위를 열 경우 외교·안보 사안이 정쟁화될 수 있다는 판단이다. 다만 지방선거를 앞둔 여권 입장에서는 나무호 피격 후폭풍이 정부의 위기관리 능력 논란으로 번지는 것 자체가 부담이다. 야당의 은폐·축소 프레임이 확산될 경우 대통령실의 신중 대응 기조 역시 선거 국면의 쟁점으로 떠오를 수 있다.

정치권에서는 이번 사건의 파장이 안보 공방을 넘어 생활경제 부담으로 번질 수 있다는 관측도 나온다.
박영훈 기자

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