정청래 “지선 승리로 국가 정상화 책무 실현”

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 12일 충북 청주시 엔포드호텔에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에 참석해 이시종 상임선대위원장, 신용한 충북도지사 후보 등과 기념 촬영하고 있다. /연합