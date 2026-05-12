닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

나무호 피격 열흘만에… ‘외통위 개최’ 합의한 與

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003098

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 05. 12. 18:10

19일 현안질의… 뒷북 대응 지적 속
민주 "정부 조사 중… 정쟁 멈춰야"
국힘 "초기 대응 골든타임 놓쳤다"
호르무즈 해협에서 발생한 'HMM 나무호 피격 사건'을 둘러싸고 국회 차원의 대응이 지연되면서 관련 의혹을 키우고 있다는 지적이 나온다. 국민의힘은 정부 대응을 비판하며 국회 외교통상위원회 긴급현안질의를 조속히 열어야 한다고 압박하는 반면, 더불어민주당은 공격 주체에 대한 정부 조사가 선행돼야 한다며 신중론을 펴고 있다. 정치권 안팎에서는 안보 불안이 커지는 상황에서 국회가 국민의 알권리를 외면하는 것 아니냐는 우려의 목소리가 커지고 있다.

결국 여야는 이날 줄다리기 끝에 19일 외통위 전체회의를 열어 현안질의를 하기로 합의했으나 사건 발생 열흘을 넘기는 등 '뒷북 대응'이라는 지적도 나온다.

장동혁 국민의힘 대표는 12일 엑스(X·옛 트위터)에 "피격을 피격이라 부르지 못하고, 이란을 이란이라 부르지 못한다"며 "목적어가 없는 강력 규탄"이라고 정부 대응을 비판했다.

국회 외통위 야당 간사인 김건 의원도 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "정부가 초기 대응의 골든타임을 놓쳤다"며 "첫 단추를 잘못 끼워 외교적 부담만 갈수록 커지고 있다"고 지적했다.

반면 민주당은 정부 조사가 진행 중인 상황에서 성급한 정치 공세는 적절치 않다는 입장이다.

외통위 여당 간사인 김영배 의원은 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'채널에 출연해 "민주당 외통위는 단 한 번도 상임위 개최를 거부한 적이 없다"며 "공격 주체가 밝혀지지 않은 상태에서 책임을 물을 데가 없다"고 밝혔다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

삼성 라이온즈 “삼가 고인의 명복을”…주왕산서 숨진 초등생 팬 추모 물결

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

李 “투자로 잠재력 키울 시기…적극재정으로 경제 대도약 발판 닦아야”

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

산업계 “삼성 영업익 15% 성과급 고정시 투자·일자리 줄어들 것”

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

지금 뜨는 뉴스

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세