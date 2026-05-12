나무호 피격 열흘만에… ‘외통위 개최’ 합의한 與

민주 "정부 조사 중… 정쟁 멈춰야"
국힘 "초기 대응 골든타임 놓쳤다"
결국 여야는 이날 줄다리기 끝에 19일 외통위 전체회의를 열어 현안질의를 하기로 합의했으나 사건 발생 열흘을 넘기는 등 '뒷북 대응'이라는 지적도 나온다.
장동혁 국민의힘 대표는 12일 엑스(X·옛 트위터)에 "피격을 피격이라 부르지 못하고, 이란을 이란이라 부르지 못한다"며 "목적어가 없는 강력 규탄"이라고 정부 대응을 비판했다.
국회 외통위 야당 간사인 김건 의원도 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "정부가 초기 대응의 골든타임을 놓쳤다"며 "첫 단추를 잘못 끼워 외교적 부담만 갈수록 커지고 있다"고 지적했다.
반면 민주당은 정부 조사가 진행 중인 상황에서 성급한 정치 공세는 적절치 않다는 입장이다.
외통위 여당 간사인 김영배 의원은 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'채널에 출연해 "민주당 외통위는 단 한 번도 상임위 개최를 거부한 적이 없다"며 "공격 주체가 밝혀지지 않은 상태에서 책임을 물을 데가 없다"고 밝혔다.