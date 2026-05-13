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KB손해보험, 미혼한부모가정 아동 위해 1억원 전달…“돌봄 가치 확산”

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정채현 기자

승인 : 2026. 05. 13. 15:13

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KB손해보험은 한부모가족의 날을 맞아 지난 12일 서울 마포구 합정동 홀트아동복지회에서 미혼한부모가정 아동 지원을 위한 1억원의 후원금을 전달했다. 이날 KB손해보험 구본욱 사장(오른쪽)과 홀트아동복지회 신미숙 회장(왼쪽), 홀트아동복지회 홍보대사 김성은 배우(가운데)가 기념촬영을 하고 있다. /KB손해보험
KB손해보험은 한부모가족의 날(5월 10일)을 맞아 미혼한부모가정 아동의 건강한 성장을 돕기 위한 후원금 1억원을 전달하며 돌봄 공백 해소를 위해 노력하고 있다고 13일 밝혔다.

지난 12일 서울 마포구에 위치한 홀트아동복지회에서 진행된 전달식에는 KB손해보험 구본욱 사장과 홀트아동복지회 신미숙 회장을 비롯해 홀트아동복지회 홍보대사 김성은 배우 등이 참석했다. 참석자들은 후원금 전달에 앞서 지원 물품을 직접 포장하며 아이들의 밝은 미래를 응원하는 시간을 가졌다.

전달된 후원금은 미혼한부모가정의 육아 및 교육 환경 개선을 위한 맞춤형 키트 지원사업에 사용될 예정이다. 생후 36개월 미만의 영유아 자녀를 둔 가정에는 분유, 기저귀, 이유식 등 필수 육아용품으로 구성된 '365베이비케어키트'를, 학령기 자녀에게는 책가방, 학용품, 학습 교재 등을 담은 '365키즈키트'를 지원한다.

KB손해보험은 올해로 13년째 미혼한부모가정을 위한 지원을 이어오며 든든한 버팀목 역할을 하고 있다. 2014년부터 시작한 '365베이비케어키트' 사업을 통해 현재까지 1547명의 미혼한부모가정을 지원했으며, 2017년부터는 '365키즈키트' 사업으로 확대해 1293명의 초등학생 자녀를 지원해왔다.

구본욱 사장은 "지속적인 키트 후원을 통해 미혼한부모가정의 아동들이 건강하게 성장하는 데 보탬이 되어 기쁘다"며 "앞으로도 돌봄의 가치를 확산하고 저출산 등 당면한 사회 문제를 함께 해결해 나가겠다"고 말했다.
정채현 기자

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