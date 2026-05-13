중기중앙회·저고위, ‘인구 위기’ 대응 맞손…“중기 맞춤형 인센티브 강화”

김기문 회장·김진오 부위원장 상견례…일·가정 양립 위한 현장 소통 약속

1 0 김진오 저고위 부위원장(왼쪽부터)과 김기문 중앙회장이 13일 서울 여의도에 있는 중기중앙회에서 상견례 후 기념촬영을 하고 있다./제공=중기중앙회

중소기업계와 저출산고령사회위원회가 인구 위기 극복을 위해 머리를 맞댔다.중소기업중앙회는 13일 서울 여의도에 있는 중기중앙회에서 김진오 신임 저고위 부위원장과 상견례를 갖고, 저출생 대응 현안과 중소기업 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.김기문 중기중앙회장은 이 자리에서 저고위가 '인구전략위원회'로 확대·개편되는 시점을 언급하며, "김진오 부위원장이 오랜 언론계 경험과 전문성을 바탕으로 총괄 컨트롤타워 역할을 잘 수행해 주길 기대한다"고 화답했다. 특히 지난해 합계출산율이 0.8명으로 반등하고 출생아 수도 15년 만에 최대폭으로 늘어난 긍정적 흐름을 지속적으로 이어가는 것이 중요하다는 점을 강조했다.이날 간담회에서는 중소기업의 현실적인 고충이 전달됐다. 김 회장은 "인력 운영이 빠듯한 중소기업은 동료의 업무 부담 증가와 대체인력 채용의 어려움 등 현실적인 애로를 겪고 있다"며 현장 맞춤형 지원, 세제·재정 인센티브 등 기업이 체감할 수 있는 실질적인 혜택의 필요성을 역설했다. 이에 대해 중기중앙회 역시 일·가정 양립 제도 안내와 우수사례 발굴을 통해 가족친화 문화 확산에 적극 동참하겠다고 밝혔다.김진오 저고위 부위원장은 기업 중심의 현장 노력을 강조하며 화답했다. 김 부위원장은 "중소기업 근로자들이 부담 없이 일·가정 양립 제도를 활용할 수 있는 문화 정착이 우선"이라며 "인력난과 비용 부담으로 인해 중소기업이 정책에서 소외되지 않도록 관계부처, 지자체와 협력해 실효성 있는 지원책을 강화하겠다"고 약속했다.