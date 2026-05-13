닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

구리시, ‘AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업’ 큰 호응

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003348

글자크기

닫기

구리 구성서 기자

승인 : 2026. 05. 13. 16:56

노년기 맞춤형 근력운동부터 건강·디지털 교육까지…스마트 건강관리 '눈길'
구리시
구리시가 진행하는 디지털 건강교육에 참석한 지역 어르신들이 '오늘건강' 앱 활용법에 대한 강사 설명을 듣고 있다. /구리시
경기 구리시가 65세 이상 지역 어르신을 대상으로 추진 중인 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술 기반 건강관리 사업이 큰 호응을 얻고 있다.

13일 구리시에 따르면 해당 사업은 정보통신기술(ICT) 융합 방문 건강관리 사업의 일환으로 추진되고 있다. 스마트폰 '오늘건강' 앱과 손목 활동량 측정기, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 건강관리 기기를 활용해 보건소 전문 인력인 간호사와 운동 지도사가 6개월간 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

사업 대상은 건강관리 생활 습관 개선이 필요한 65세 이상 어르신 가운데 스마트폰을 소지한 시민이다. 참여 어르신들에게는 건강위험 요인에 따라 걷기, 혈압·혈당 측정 등 맞춤형 건강 임무가 제공되며, 수행 여부에 대한 점검과 건강상담은 유선을 통해 진행된다.

또한 비대면 관리의 한계를 보완하기 위해 보건소 내에서 대면 건강 교실과 운동 교실도 함께 운영하고 있다. 어르신들의 신체 기능 유지와 향상을 위한 맞춤형 근력운동을 지도하고, 심뇌혈관 질환 예방 관리와 노인성 질환 관련 교육도 정기적으로 진행하여 질환 이해도를 높이고 있다.

아울러 스마트 기기 사용법과 올바른 건강 정보를 안내하는 디지털 건강교육도 함께 진행돼 어르신들의 높은 만족도를 얻고 있다. 교육에 참여한 한 어르신은 "기기 사용이 서툴러 걱정했지만 대면 교실에서 직접 배우니 관리가 쉽고 재미있다"며 만족감을 나타냈다.

구리시는 프로그램 시작 6개월 후에는 사후 건강평가를 통해 건강위험 요인 개선 여부를 확인하고, 임무 목표 달성자에게는 소정의 혜택도 제공할 예정이다. 시 관계자는 "앞으로도 활기찬 노년 생활을 지원할 수 있는 다양한 건강 증진 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
구성서 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

최승호 삼성전자 초기업노조위원장 “추가 협상 없다…적법 파업 강행할 것”

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

지금 뜨는 뉴스

빵순이·빵돌이 성지 떴다…춘천 숲속으로 ‘빵지순례’

전설이 된 신라면…40년간 425억개 20조원 팔렸다

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드