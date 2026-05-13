NH농협금융, 그룹 공통 인공지능 거버넌스 수립 착수

생성형AI 확산·규제 예고 맞물려 관리체계 정비

(보도자료)(20260513)NH농협금융, 그룹 AI 거버넌스 구축 본격 착수(사진1) 0 김주식 NH농협금융그룹 AI·디지털전략부문장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 12일 서울 중구 NH농협금융그룹 본사에서 열린 착수보고회에 참석해 그룹 임직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹이 그룹 차원의 AI(인공지능) 관리 체계 정비에 들어갔다. 생성형 AI와 AI 에이전트 활용이 금융권 전반으로 확산하는 가운데, AI 활용 원칙과 책임 기준을 선제적으로 마련 안정적인 운영 기반을 갖추겠다는 전략이다.NH농협금융은 지난 12일 서울 중구 NH농협금융 본사에서 '농협금융 AI 거버넌스 수립 착수보고회'를 열고 전사적 AI 거버넌스 체계 구축 작업에 본격 착수했다고 13일 밝혔다.최근 금융권에서는 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용한 서비스 도입이 빠르게 늘고 있다. 동시에 AI 관련 규제도 제도화 단계에 들어서고 있다. 올해 1월 AI 기본법 시행 이후 금융위원회의 금융 분야 AI 가이드라인 발표도 예고되면서, 금융사들의 AI 관리 기준 마련 필요성이 커진 상황이다.NH농협금융은 이 같은 환경 변화에 맞춰 그룹 공통의 AI 활용 기준을 정비하기로 했다. 앞으로 약 8개월간 그룹 표준안을 마련한 뒤 은행, 증권, 보험, 캐피탈, 저축은행 등 주요 계열사별 특성에 맞게 내재화 작업을 진행할 계획이다.이번 프로젝트에는 조직·리스크·내부통제·IT·정보보호 등 유관 부서가 다수 참여한다. NH농협금융은 AI 거버넌스에 필요한 내규와 프레임워크를 다각도로 검토하고, 기존 내부통제 시스템과의 연계성도 강화할 방침이다. 특히 실제 업무 현장에서 작동할 수 있는 효율적인 관리 체계를 구축하는 데 초점을 맞추기로 했다.이날 착수보고회에 참석한 임직원들은 외부 규제 환경과 농협금융의 업무 특성을 함께 반영한 AI 활용 기준을 마련해야 한다는 데 의견을 모았다. 또 AI 도입 과정에서 발생할 수 있는 잠재 리스크를 점검하고, 그룹 차원의 인공지능 전환 기반을 강화하기 위한 세부 과제도 논의했다.NH농협금융 관계자는 "AI 거버넌스는 변화를 늦추는 통제장치가 아닌, 속도를 높이기 위한 안전장치"라며 "혁신과 신뢰의 선순환 체계를 이루기 위한 적절한 균형점을 찾아가는 것이 이번 프로젝트의 핵심이 될 것"이라고 말했다.