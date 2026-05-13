여의도순복음교회, 보건복지부 1차관 초청 저출생 대응 세미나 개최

세미나에 목회자와 직원 등 300여 명 참석

clip20260513115309 0 여의도순복음교회 이영훈 담임목사(가운데)와 보건복지부 이스란 제1차관(이영훈 목사 왼쪽). 여의도순복음교회는 이스란 차관을 초정해서 저출생 대응 정책 세미나 개최./제공=여의도순복음교회

여의도순복음교회가 보건복지부 차관을 초청해 저출생 극복 방안을 모색하고 교회의 역할을 고찰하는 시간을 가졌다.여의도순복음교회 출산장려특별위원회는 전날 보건복지부 이스란 제1차관을 초청해 '저출생 대응 정책 세미나'를 개최했다고 13일 밝혔다. 세미나에는 목회자와 직원 등 300여 명이 참석했다.이번 행사는 국가적 과제로 떠오른 저출생 문제와 관련해 정부 정책 방향을 공유하고, 교회가 수행할 수 있는 사회적 역할을 논의하기 위해 마련됐다.이 차관은 강연에서 우리나라 합계출산율이 0.7명대 초반으로 예상되는 엄중한 상황이라고 진단하며, 저출생 주요 원인으로 주거비·사교육비 등 경제적 부담과 일·가정 양립의 어려움을 꼽았다.그러면서 정부 대응 전략으로 육아휴직 급여 상한 인상과 '6+6 부모육아휴직제' 확대, 유보통합 및 늘봄학교 전국 확대를 통한 돌봄 공백 해소, 신생아 특례대출 등 주거 지원 정책을 소개했다.특히 이 차관은 종교계의 역할도 강조했다. 그는 "교회 유휴공간을 주중 돌봄센터나 방과 후 교실로 활용하는 '공동체 돌봄' 모델은 정부 정책의 사각지대를 메울 수 있는 대안이 될 수 있다"며 "생명 존중의 가치를 확산시키는 교회의 역할이 사회 인식 개선에도 힘이 될 것"이라고 말했다.교회 출산장려특별위원회 측은 "이번 세미나를 계기로 정부 정책에 대한 이해를 높이고 교회가 실질적으로 기여할 수 있는 방안을 구체화할 수 있었다"며 "민관 협력을 통한 돌봄 모델 논의도 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.