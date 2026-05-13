소방청장, 인도네시아 AHA센터 방문…재난대응·국제구조대 협력 논의

소방청은 13일(현지시간) 인도네시아 자카르타 아세안 재난관리 인도지원조정센터를 방문해 리 얌 밍 센터장과 간담회를 갖고 아세안 지역 재난대응 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 김승룡 소방청장 비롯 소방청 수행단과 리 얌 밍 센터장 등 AHA센터 관계자들이 참석해 국제구조대 운영 협력과 재난대응 역량 강화, 정보 공유 및 공동 대응체계 구축 방안 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.
AHA센터는 아세안 회원국과 국제기구 간 재난관리 협력·조정을 위해 설립된 국제기구로 재난 모니터링과 긴급대응 조정, 재난대응훈련(ARDEX), 긴급대응팀(ERAT) 운영 등 아세안 지역 재난관리 협력의 중심 역할을 수행하고 있다.
양측은 최근 재난이 대형화·복합화되는 양상을 보이는 가운데 국가 간 협력과 공동 대응 역량의 중요성이 더욱 커지고 있다는 점에 공감하고, 주요 재난대응훈련 참여 확대와 교육·훈련 분야 협력 강화 필요성을 논의했다.
또한 소방청은 외교부와 함께 추진 중인 한-아세안 협력기금(AKCF) 기반 어센드(ASCEND) 프로젝트와 지난해 캄보디아에서 열린 아세안 재난대응훈련(ARDEX) 참가 경험 등을 공유하며, 아세안 회원국과의 재난대응 협력 기반 확대 방안도 논의했다.
또 공적개발원조(ODA)와 한-아세안 협력기금(AKCF)을 활용한 재난관리 교육·훈련 프로그램 운영과 회원국 재난대응 역량 강화 협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다.
리 얌 밍 센터장은 "앞으로 아세안 지역에서 지진 등 대형 재난 발생 시 대한민국 소방청과 긴밀히 협력해 나가길 기대한다"며 "이번 간담회를 계기로 양 기관 간 협력 관계가 한층 더 발전할 것으로 기대한다"고 말했다.
이에 김승룡 소방청장은 "AHA센터와 대한민국 소방청 간 협력체계가 더욱 견고해지길 바란다"며 "ASCEND 프로젝트 등 다양한 협력사업을 통해 아세안 국가들의 재난대응 역량 향상에 기여하고, 아시아 지역 재난안전 협력체계 강화에도 적극 힘을 보태겠다"고 회답했다.