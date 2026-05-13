한병도, 전북 찾아 새만금 사업 점검…이원택 지원사격

"범정부 지원체계 구축 위해 TF 구성"

clip20260513142825 0 한병도 민주당 원내대표가 13일 전북에서 이원택 전북도지사 예비후보, 박지원 군산·김제·부안 을 국회의원 예비후보를 만나 새만금 개발을 약속했다./이원택측 제공

한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 전북을 찾아 6·3 지방선거 및 국회의원 보궐선거에 출마한 후보들과 전북·새만금 사업 지원 현장을 점검했다.한 원내대표는 이날 전북 김제시 새만금 33센터에서 진행된 전북·새만금 사업 지원 현장 간담회에서 "로봇·인공지능·수소 에너지 사업을 중심으로 한 현대차그룹의 9조원대 투자가 새만금 대도약의 첫걸음이 될 것"이라며 "정부도 범정부 지원체계 구축을 위해 '새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF)'를 구성하고 사업 추진에 속도를 내고 있다"고 했다.이 자리에는 이원택 전북지사 예비후보, 김의겸 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 예비후보, 박지원 군산·김제·부안을 보궐선거 예비후보 등이 참석했다.한 원내대표는 "속도감 있는 새만금 사업 추진은 힘 있는 민주당 후보만이 제대로 이끌어 나갈 수 있다"고 강조했다. 이어 그는 "새만금 국제공항, 인입철도 등 사회기반시설(SOC) 사업은 이재명 정부 임기 내 조기 완공을 목표로 예산을 적극 투입하겠다"며 "이원택 후보는 오랜 시간 전북을 지켜온 정치인이고, 특히 김제·부안 재선 국회의원을 지내며 새만금 사업 추진을 국회에서 책임져온 사람"이라고 설명했다.한 원내대표는 현대차 투자 협약의 신속한 이행을 위한 '전북특별법' 3차 개정, 새만금 사업 일괄 예타면제를 위한 '새만금사업법' 개정, 새만금 RE100 선도 산단 지정을 위한 '재생에너지자립도시 조성법' 제정 등을 약속했다.