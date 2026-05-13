中, 미·대만 무기 거래 강력 반대…정상회담 앞두고 압박

"대만 문제는 중국 내부 문제" 미국 약속 이행 촉구

트럼프 행정부, 작년 16.5조원 규모 무기 판매 승인

대만 의회, 국방 예산 삭감…미국 '실망' 표명

중국, 축소 예산 협상 지렛대 활용 가능성 제기

미중 정상회담 0 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 2025년 10월 30일 김해국제공항에서 정상회담을 마친 후 회담장을 떠나면서 대화를 나누고 있다./AFP·연합

중국이 미국의 대만에 대한 무기 판매에 대해 반대 입장을 밝히며 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석의 정상회담을 앞두고 미국이 약속을 지킬 것을 촉구했다고 13일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.로이터통신에 따르면 중국 국무원 대만사무판공실 장한 대변인은 이날 "대만 문제는 중국 내부의 문제이며, 미국의 대만 무기 판매 및 어떠한 형태의 군사적 관계를 맺는 것을 단호히 반대한다"고 밝혔다.장한 대변인은 또 "대만은 중국의 핵심 이익"이라고 강조하며, "미국은 역대 미 행정부가 약속한 의무를 지켜야 하며, 이는 국제적인 의무"리고 주장했다.중국은 대만을 자국 영토로 간주하고 있다. 미국은 1979년 중국과 수교하면서 대만과 공식 외교 관계를 끊었지만, 같은 해 미국 의회가 제정한 '대만관계법'에 따라 대만에 자기방어용 무기를 판매해 오고 있다.지난해 12월 트럼프 행정부는 대만에 역대 최대 규모인 110억 달러(약 16조5000억원) 규모의 무기 판매 패키지를 승인한 바 있다.중국의 이러한 입장 표명은 트럼프 대통령의 베이징 정상회담 방문을 앞두고 나왔다. 중국이 미국의 대만 무기 판매에 대해 강력한 반대한 만큼, 대만 문제는 이번 미중 정상회담의 주요 의제이며, 반드시 논의될 것이라고 로이터통신은 덧붙였다.최근 대만 의회는 당초 편성안(약 400억 달러) 대비 대폭 감액된 250억 달러(약 37조원)의 미국산 무기 구매 예산은 통과시켰지만, 드론 등 국내 방산 프로그램 예산은 삭감했다. 이에 대해 미국은 대만 국방비가 충분하지 않다고 실망을 표하기도 했다.대만 안보 관계자는 "중국이 축소된 예산을 트럼프 대통령과의 협상에서 레버리지(지렛대)로 활용할 수도 있는데 이는 큰 위험"이라며 우려를 표했다.