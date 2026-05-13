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“모든 조합원 한강 조망” 포스코이앤씨…신반포19·25차 재건축 홍보관 ‘개관’

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김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 13. 15:56

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포스코이앤씨의 서울 서초구 신반포 19·25차 재건축 홍보관 내 '더 반포 오티에르' 모형./포스코이앤씨
포스코이앤씨는 서울 서초구 신반포19·25차 재건축 사업 수주를 위한 홍보관을 열고 하이엔드 브랜드 '오티에르(HAUTERRE)'를 앞세운 차별화 설계 경쟁에 나섰다고 13일 밝혔다. 모든 조합원의 한강 조망권 보장과 스카이브릿지, 고층 특화 설계 등을 전면에 내세워 조합원 표심 확보에 집중하는 모습이다.

포스코이앤씨는 오는 14일 신반포19·25차 재건축 사업 홍보관을 개관한다. 아울러 조합원을 대상으로 '더 반포 오티에르'의 설계와 사업 계획, 미래 주거 가치 등을 공개할 계획이다.

이번 홍보관은 단순 설계 설명을 넘어 실제 주거 환경과 사업 조건을 체감할 수 있도록 구성됐다. 입구에는 스카이브릿지를 모티브로 한 연출 공간을 마련하고, 한강과 도시 스카이라인을 담은 영상 콘텐츠를 통해 단지 핵심 공간을 간접 체험할 수 있도록 했다.

내부 모형존에는 대형 단지 모형을 설치해 전체 배치와 한강 조망 계획을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

포스코이앤씨는 기존 약 103m 수준이던 한강 접도 구간을 약 333m까지 확장하고, 높이 180m 규모의 '트리뷰 타워' 설계를 적용했다. 대지 레벨과 필로티 높이도 조정해 전 조합원 세대에서 한강 조망이 가능하도록 계획했다는 설명이다.

조합원들은 한강 조망 전문 업체 '텐 일레븐(TEN ELEVEN)'이 구현한 조망 시뮬레이션을 통해 실제 가구 내 거실에서 바라보게 될 전망도 확인할 수 있다.

길이 약 250m 규모의 스카이브릿지는 공중 조경과 휴식 공간 기능을 함께 담았으며, 피난 동선 기능도 반영해 안전성을 고려했다. 가구에는 약 3.55m 층고 설계를 적용해 공간감과 개방감을 강화했다.

홍보관에서는 포스코이앤씨가 제안한 '021(Zero to One) 프로젝트' 설명과 함께 분담금 구조, 금융 조건 등을 안내하는 상담 프로그램도 운영한다. 평형 이동 시 예상 분담금 등을 확인할 수 있는 맞춤형 상담도 제공한다.

포스코이앤씨 관계자는 "단순 브랜드 홍보를 넘어 실제 설계와 사업 조건의 차이를 직접 확인할 수 있도록 홍보관을 구성했다"며 "전 조합원 한강 조망과 약 3.55m 층고 설계 등 실제 거주 단계에서 체감할 수 있는 주거 가치를 제안하고자 했다"고 말했다.
김다빈 기자

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