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코오롱글로벌, 1분기 영업익 220억…전년비 129.4%↑

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 13. 18:37

1
코오롱글로벌 사옥 전경.
코오롱글로벌은 올 1분기 연결기준 잠정 영업이익이 전년대비 129.4% 급증한 220억원으로 집계됐다고 13일 공시했다.

같은 기간 동안 영업이익률은 1.5%에서 3.5%로 2.0% 포인트 상승했다.

순이익은 109억원으로, 지난해 1분기 순손실 360억원과 비교하면 흑자전환했다.

매출은 6440억원에서 6312억원으로 약 2.0% 감소했다.
이수일 기자

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