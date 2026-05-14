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경제 보험

금감원, 보험업권과 ‘장애인 고용 활성화’ 방안 논의

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정채현 기자

승인 : 2026. 05. 14. 14:00

한화생명의 '사내 카페', 장애인 고용 우수사례로 뽑혀
금감원 "포용적 가치 실현의 일환으로 인식해달라"
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2023년 2월 1일 서울 여의도 한화생명 본사에서 LIFEPLUS 사내 카페에 채용된 장애인 바리스타 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /한화생명
금융당국이 보험업권의 장애인 고용 확대를 위해 업계와 깊은 논의에 나섰다.

금융감독원 14일 서울 종로구 손해보험협회에서 고용노동부, 한국장애인고용공단, 생·손보협회와 함께 '보험권 장애인 고용 활성화를 위한 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 금융업계의 사회적 책임을 강화하고 포용적 금융을 확대하고자 지난 3월 체결한 업무협약의 후속 조치다.

참석자들은 장애인 고용 지원을 위한 다양한 제도 및 고용 우수사례를 공유하고 업계의 건의사항에 대해 청취하는 등 장애인 고용 활성화 방안에 대해 논의했다.

금감원은 "보험업계가 장애인 고용을 단순한 의무 이행이 아닌 포용적 가치 실현의 일환으로 인식해달라"고 당부했다.

한국장애인고용공단은 장애인 고용 컨설팅 사업, 장애인 맞춤 훈련 등 고용 지원제도를 안내하고, 고용 확대를 위한 로드맵을 제시했다.

보험권은 우수사례를 발표하고, 고용 관련 애로사항을 한국장애인고용공단 등과 공유했다.

이날 특히 주목된 건 한화생명의 '사내 카페' 사례다. 한화생명은 2023년 3월 보험업계 최초로 장애인 의무고용률을 달성했다. 사내 카페 바리스타, 사내 도서관 사서 보조 등 신규직무를 발굴해 장애인 고용을 지속 확대해오고 있다.

금감원 관계자는 "한국장애인고용공단, 생·손보협회 등과 협업해 보험권 내 장애인 고용 문화가 안착될 수 있도록 적극 노력할 계획"이라고 밝혔다.
정채현 기자

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