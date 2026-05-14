네이버, CRM 연동 확대…“플레이스서 멤버십 쿠폰 바로 받는다”

도도포인트·페이히어·오케이포스 연동 지원

네이버 지도·플레이스서 할인 쿠폰·포인트 혜택 제공

Npay 커넥트 연계 강화…예약·결제·리뷰 경험 통합 추진

이미지1_네이버 플레이스 CRM 연동 기능 오픈 0 네이버 플레이스 CRM 연동 기능 오픈./네이버

네이버가 플레이스 사업주의 고객 관리 기능 강화를 위해 CRM(고객관계관리) 서비스 연동 확대에 나섰다. 네이버 지도와 플레이스 내에서 멤버십 쿠폰 발급과 포인트 적립까지 가능한 환경을 구축해 오프라인 매장 고객 확보 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.14일 네이버는 네이버 플레이스 사업주들이 스마트플레이스를 통해 CRM 서비스 도도포인트, 페이히어, 오케이포스와 연동할 수 있는 멤버십 기능을 도입했다고 밝혔다.기존에는 사업주들이 방문객 대상 쿠폰 발급과 할인, 포인트 적립 등을 별도 CRM 솔루션에서 관리해야 했지만 이번 연동으로 네이버 플레이스와 네이버 지도 내에서도 멤버십 혜택 운영이 가능해졌다.이에 따라 이용자들은 네이버 플레이스와 지도에서 매장을 탐색하거나 예약하는 과정에서 멤버십 쿠폰을 바로 발급받고 할인·적립 혜택 정보를 확인할 수 있다. MY플레이스에서는 업체별 멤버십 정보도 한눈에 확인 가능하다. 실제 플레이스 매장 페이지에서 멤버십 전용 쿠폰을 내려받은 사용자 4명 가운데 1명은 실제 결제 과정에서 해당 쿠폰을 사용한 것으로 나타났다.네이버는 프랜차이즈 브랜드 자체 회원관리 시스템과의 연동도 확대하고 있다. 이와 함께 오프라인 매장용 결제 단말기 서비스 Npay 커넥트와 플레이스 멤버십 기능 연계도 강화한다는 방침이다. 또한 향후 멤버십 가입과 스탬프 쿠폰 기능도 추가될 예정이다.이세훈 리더는 "플레이스 사업주들이 신규 고객 확보와 단골 고객 관리를 보다 효율적으로 할 수 있도록 멤버십 연동 기능을 도입했다"며 "앞으로도 주문·예약·리뷰·멤버십 등 다양한 플레이스 솔루션 연계를 확대해 사업주의 매장 운영 효율성을 높여갈 계획"이라고 말했다.