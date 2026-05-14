SOOP, 취약 계층 돕는 ‘2026 스트리머 플리마켓’ 개최

16일 성동구서 진행

과즙세연·케이·쿠빈 등 인기 스트리머 참여

‘2025 SOOP 스트리머 플리마켓’ 단체사진 0 '2025 SOOP 스트리머 플리마켓' 단체사진./SOOP

‘2026 SOOP 스트리머 플리마켓’ 포스터 0

SOOP은 '2026 SOOP 스트리머 플리마켓'을 개최한다고 14일 밝혔다.'SOOP 스트리머 플리마켓'은 SOOP과 스마일게이트 희망스튜디오가 함께 진행하는 기부 행사로, 스트리머들이 자발적으로 참여해 팬들과 직접 소통하고 나눔의 가치를 함께 실천하는 SOOP의 대표 사회공헌 프로젝트다. 이번 플리마켓을 통해 발생한 수익금 전액은 굿피플에 전달되어 조손가정과 한부모 가정 등 위기가정 아동을 위한 맞춤형 생계 지원에 사용될 예정이다.이번 행사는 오는 16일 오후 2시부터 6시까지 서울 성동구 언더스탠드에비뉴에서 1, 2부로 나뉘어 진행된다. 브라더커머스, 링티, 테크푸드 등 후원사가 함께 한다.1부에서는 스트리머들이 직접 준비한 애장품과 굿즈를 판매하는 플리마켓 부스가 운영된다. 과즙세연, 케이, 쿠빈, 장지수 등 30여명의 인기 스트리머들이 참여해 팬들과 현장에서 직접 소통할 예정이다.이와 함께 금강연화, 백노루, 츄리나 등 스트리머들은 헤어 스타일링, 캐리커처, 타로 등 각자의 재능을 활용한 참여형 부스를 운영할 예정이다. 버추얼 부스에서는 또오냥, 망구랑, 여르미 등 버추얼 스트리머들이 참여하는 다양한 체험 프로그램이 진행된다.또한 희망스튜디오 부스에서는 '희망 룰렛 게임'과 '스탬프 미션 챌린지' 등 방문객이 함께 참여할 수 있는 다양한 기부 이벤트가 진행된다. 이에 더해 올해는 코스어(코스튬 플레이어) 참여 프로그램도 새롭게 마련돼 현장을 찾은 유저들에게 다양한 즐길 거리와 특별한 경험을 제공할 예정이다.2부에서는 참여 스트리머들의 무대 행사와 함께 기부금 전달식이 진행된다. 현장 인터뷰를 통해 스트리머와 팬이 함께 만든 나눔의 의미를 공유하고, 플리마켓을 통해 조성된 기부금을 공식 전달하는 뜻깊은 시간을 가질 예정이다. 행사는 SOOP 공식 방송에서도 볼 수 있다.