LG전자, 獨 프랑크푸르트 공항에 대형 LED 사이니지 공급

[사진2] LG전자 LED 사이니지가 프랑크푸르트 공항 3터미널에 설치된 모습 0 LG전자 LED 사이니지가 프랑크푸르트 공항 3터미널에 설치된 모습./LG전자

LG전자가 독일 프랑크푸르트 공항 신청사에 대형 LED 사이니지를 공급했다. LG전자는 글로벌 주요 공항에 잇따라 상업용 디스플레이를 수주·공급하며 차별화된 제품 경쟁력을 입증하고 있다.LG전자는 지난달 말 개항한 독일 프랑크푸르트 공항 3터미널에 대형 LED 사이니지 등 상업용 디스플레이 제품을 공급했다고 14일 밝혔다. LG전자가 공급한 총 115m² 크기의 대형 LED 사이니지는 프랑크푸르트 공항 3터미널 중앙에 위치한 마켓 플레이스에서 여행객들을 맞이한다. 프랑크푸르트 공항은 독일 내에서 이용객이 가장 많은 공항으로, 유럽 교통의 주요 허브로 꼽힌다.LG전자가 이번에 공급한 LED 사이니지는 공장 등 안전이 중요한 곳에서 주로 쓰이는 부품을 적용하고, 화재 발생시 확산을 늦추도록 설계돼 별도의 추가 시공 없이 완성도 높은 안전성을 구현한 점이 특징이다. 유럽의 전기·전자 장비 화재 안전 기준인 'VdS 6024'와 안전·전자파 적합성 규정인 'CE-LVD/EMC'도 충족한다.넓은 시야각을 제공해 여행객들이 다양한 각도에서도 여러 정보를 선명하게 볼 수 있도록 했으며, 높은 가시성과 뛰어난 화질로 광고 영상이나 해당 국가의 문화를 소개하는 다양한 종류의 콘텐츠도 표출할 수 있게 지원한다. 안정적인 운영이 가능한 점도 LG전자 상업용 디스플레이의 강점이다. LG전자는 꾸준한 연구개발을 통해 상업용 디스플레이의 내구성을 향상시키고 있으며, 공항 이용객들이 불편을 겪지 않도록 빠른 유지 보수를 제공하고 있다.이러한 품질·운영 역량을 앞세워 독일을 포함한 영국, 이탈리아, 헝가리 등 유럽뿐 아니라 한국, 미국, 아르헨티나, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등에 위치한 주요 공항들에 상업용 디스플레이를 수주·공급한 바 있다. LG전자는 초고화질 사이니지 'LG 매그니트' 등으로 상업용 디스플레이 제품 라인업을 확대함은 물론, 사이니지 제품의 보안 역량도 강화하고 있다. 지난해 스탠다드형 사이니지 제품에 자체 보안 시스템인 'LG 쉴드'를 적용하기도 했다.민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "공항을 비롯해 안정적인 운영과 유지보수가 중요한 공간에 특화된 맞춤형 솔루션으로 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.