장동혁 “수금 욕심밖에 없는 李…숟가락 얹을 자격 없어”

장동혁, "김용범의 국민배당금이 이재명 본심"

초과 이윤과 세수 정부가 잘해서 번 돈 아냐

투자 훼방만 놓다 조폭처럼 뺏어가겠다는 발상

민주당 후보들 일일이 비판하며 선거 모드 가동

국민의힘 최고위-04 0 아시아투데이 이병화 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 14일 정부의 경제·노동 정책을 겨냥해 "수십조원 손실을 불러올 삼성 파업이 다가왔는데 이재명 대통령은 수금 욕심밖에 없다"고 비판했다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김용범 청와대 정책실장이 언급한 국민배당금이 바로 이재명 대통령의 본심"이라며 "초과 이윤이든 초과 세수든 이 대통령이 잘해서 번 돈이 아니다"라고 말했다.그는 "삼성전자와 SK하이닉스가 3~4년 전 세계적인 반도체 불황으로 엄청난 적자를 기록하던 시기, 국민의힘이 K-칩스법을 추진하자 더불어민주당은 악착같이 반대했다"며 "국민의힘이 끝까지 노력해 K-칩스법을 통과시키지 않았다면 지금의 반도체 슈퍼사이클에 올라탈 수 없었을 것"이라고 강조했다.장 대표는 "민주당은 원자력 발전, 반도체·R&D 52시간제 예외 등 미래 투자에 반대만 해왔다"며 "번번이 훼방만 놓고는 마치 자신들이 잘해서 번 돈인 것처럼 강제로 뺏어가겠다는 발상 자체가 전형적인 조폭 마인드"라고 비판했다.장 대표는 민주당 후보들을 향해서도 공세 수위를 높였다. 그는 "정원오 서울시장 후보의 폭행 전과 의혹은 주워듣고 이야기하는 것이 아니라 양천구의회 속기록에 나와 있는 내용"이라며 "당사자는 아무 말도 못 하고, 주변에서 옹호하고, 당에서 고발하다 결국 진실로 밝혀지는 민주당의 똑같은 패턴이 반복되고 있다"고 말했다.이어 민주당의 전재수 부산시장 후보, 박찬대 인천시장 후보, 우상호 강원도지사 후보를 겨냥해 "쿠크다스에 초코파이 한 박스를 보내드릴 테니 정원오 폭행 건과 전재수 까르띠에 의혹 중 무엇이 진실인지 솔직히 말해달라"며 "민주당의 무자격 후보들을 국민께서 퇴출시켜 주셔야 한다"고 말했다.장 대표는 "민주당 후보들에게 투표하면 좌파 카르텔이 시청과 도청까지 장악해 자치단체가 좌파 시민단체들의 ATM이 될 것"이라며 "국민의힘에 투표하는 것이 혈세를 지키는 일"이라고 밝혔다.