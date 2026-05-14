정의선 회장, “현대차는 안전 우선”… AI·로봇·자율주행 방향성 제시

중동 전쟁·노사 이슈 언급… “체질 개선과 신기술 다지는 시기”

“소통이 가장 중요”… 양재사옥 로비 리모델링 배경 직접 설명

“로봇은 좋은 테스트베드”… 피지컬 AI·아틀라스 상용화 의지 강조

KakaoTalk_20260514_101417002_02 0 '로비 스토리 타운홀' 행사 전 기자들과 만나 인터뷰를 진행 중인 정의선 현대자동차그룹 회장./남현수 기자

정의선 현대자동차그룹 회장이 자율주행과 피지컬 AI, 로보틱스 등 미래 사업 방향성에 대해 "조금 늦더라도 안전에 더 포커스를 두겠다"고 밝혔다. 중국과 테슬라의 빠른 기술 경쟁력을 인정하면서도 현대차그룹은 품질과 완성도를 중심으로 대응하겠다는 의미로 읽힌다.정 회장은 14일 서울 양재동 현대차·기아 본사에서 열린 '로비 스토리 타운홀' 행사 전 기자들과 만나 "자율주행은 중국과 테슬라가 굉장히 빠르게 하고 웨이모도 잘하고 있다"면서도 "기술은 모자란 부분을 채워나갈 수 있지만 제일 중요한 것은 안전"이라고 말했다.이어 "그 기능을 사용하다가 문제가 되면 고객 입장에서 쳐다보기도 싫어질 수 있다"며 "조금 늦더라도 안전 쪽에 더 많이 포커스를 둬서 할 생각"이라고 강조했다.정 회장은 최근 중국 베이징 모터쇼를 둘러본 소감에 대해서도 "많이 보고 배웠다"며 중국 업체들의 속도감에 주목했다. 그는 "중국은 저희보다 훨씬 더 빠르게 모든 게 움직이고 있다"며 "빠르면서도 정확하게 하는 것도 중요하다는 점을 느꼈다"고 말했다.테슬라와 BYD 등 글로벌 전기차 업체의 국내 판매가 증가하고 있는 상황에 대해서는 "저희에게 중요한 기회"라며 "전 세계 어느 회사라도 배울 게 있으면 배워야 하고, 고객이 더 만족할 수 있는 것을 만들어내는 것이 목표"라고 설명했다.현대차그룹의 AI·로봇 전략에 대한 언급도 이어졌다. 정 회장은 "하드웨어 엔지니어와 소프트웨어 엔지니어들이 더 활발하게 일할 수 있고 좋은 아이디어를 낼 수 있도록 만드는 것이 중요하다"며 "우수한 인재들이 본인의 생각을 펼칠 수 있도록 회사가 돕는 것이 중요하다"고 말했다.휴머노이드 로봇 '아틀라스' 개발 상황과 관련해서는 "시행착오를 겪으며 나아가고 있다"며 "자동차만 해왔던 회사가 안 해왔던 분야에 도전하는 만큼 소프트웨어와 하드웨어의 밸런스, 조직 문화 융합이 중요하다"고 설명했다.이날 공개된 양재사옥 로비에 배치된 로봇들에 대해서는 "계속 활용할 계획"이라며 "다른 로봇도 가져와 테스트해 볼 생각"이라고 밝혔다. 이어 "임직원들이 로봇을 보면서 회사가 가는 방향에 공감하고 개선점도 바로 피드백해주는 좋은 테스트베드가 될 것"이라고 말했다.정 회장은 양재사옥 로비 리모델링의 핵심 키워드로 '소통'을 꼽았다. 그는 "직원들이 가장 편하게, 즐겁게 일하는 것이 가장 중요하다고 생각했다"며 "좋은 아이디어와 역량이 서로 연결되면 훨씬 더 큰 성과로 이어질 수 있다"고 설명했다.이어 "짧은 대화 하나가 새로운 생각으로 이어질 수도 있고, 정보를 나누는 과정에서 일이 더 잘 풀릴 수도 있다"며 "일하는 환경이 바뀌면 일하는 방식도 달라질 것이라고 기대하고 있다"고 말했다.최근 중동 정세와 노사 관계에 대한 견해도 내놨다. 이란 전쟁 여파에 대해서는 "사우디 공장 일정도 조금 늦어질 것 같고 중동 판매도 줄었다"며 "전쟁이 끝난 뒤 잘 팔 수 있도록 준비를 해야 할 것 같다"고 말했다.노사 관계와 관련해서는 "노사는 오랫동안 같이 생활하고 일해왔던 관계"라며 "항상 바른 길을 택해야 회사가 효율적으로 발전할 수 있고 주주와 국가 발전도 중요하기 때문에 여러 가지를 고려해 판단해야 한다"고 밝혔다. 이어 " 우리나라가 6.25 전쟁 이후에 자본주의 사회가 된 기간이 길지는 않기 때문에 여러 가지를 겪고 있는 상황"이라면서 "지혜롭게 잘 만들어 나간다면 전 세계에서도 앞서 나갈 수 있는 기회가 될 것 같다"고 덧붙였다.한편 최근 현대차 주가 상승 흐름에 대해서는 "주가는 올라갔다 내려갔다 하는 것"이라며 "일희일비하지 않고 기술과 품질에 신경을 많이 써야 한다"고 말했다.