닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

공군, 2027년까지 F-5 퇴역…3년 앞당긴다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260514010003777

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 05. 14. 12:57

손석락 공군참모총장 “2040년까지 AI파일럿 개발, 무인전투비행대대 전환 준비”
KakaoTalk_20260514_103643551
지난 2월 3일 공군 정책자문위원회 전체회의에서 손석락 공군참모총장이 회의를 주관하고 있다. /공군
공군이 장기 운용 중인 전투기 'F-5'의 퇴역 시점을 직전 '2030년'에서 '2027'년으로 앞당기기로 했다.

손석락 공군 참모총장은 13일 오후 공군 성남기지에서 열린 공군참모총장 주관 기자간담회에서 이 같이 밝혔다.

손 총장은 "내년 연말 이전에 명예롭게 퇴역시키도록 준비하겠다"며 "KF-21 전투기는 올해 9월에 도입할 예정이다. 상징성 있는 전력화 행사를 추진하겠다"고 밝혔다. F-5는 1960~70년대 개발된 전투기로, 40년 째 운용하고 있는 노후 전투기의 퇴역을 3년 앞당기겠다는 설명이다.

미래전 환경에 발맞춰 무인전력 확대에 대한 의지도 내비쳤다. 손 총장은 "KF-21만으로 부족하다. 무인공격기와 무인전투기 개발을 앞당겨야 한다"며 "2030년대 초까지 대량운용 가능한 LUCAS(Low-Cost Unmanned Combat Attack System)과 같은 저비용 무인 전력 도입을 추진하겠다"고 설명했다.

그러면서 "나아가 2040년대를 목표로 AI파일럿을 개발하고 무인 전투비행대대로의 전환을 준비하고 있다"고 말했다.

또 AI를 기반으로 한 전투 체계 개발, 업무 간소화 등에 대한 설명도 이어갔다. 손 총장은 "전군 최초로 AI기반 업무보고 관리체계를 구축했다. 올해 말 AI기반 한국형 정보수집 관리체계를 전력화하고 2030년대 초까지 AI기반 긴급표적 처리체계를 구축하겠다"며 "공군은 AI와 사람이 함께 더 빨리 정확하게 판단하고 싸우기 위해 진화하게 될 것"이라고 밝혔다.

한편 지난해 공군에서 발생한 '오폭 사고'와 관련해선 "다시 한 번 국민께 죄송하다"며 "소통 부족을 보완하기 위해 다양한 접점을 확대하고 있다"고 말했다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기