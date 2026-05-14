SC제일은행, 롯데百과 고액 자산가 맞춤 서비스 협력

자산관리·프리미엄 쇼핑 혜택 연계

해외 VIP 컨시어지 등 융합 서비스 확대

[사진] SC제일은행, 롯데백화점과 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약 체결 0 이광희 SC제일은행장(오른쪽)과 정현석 롯데쇼핑 롯데백화점 대표이사가 14일 서울 중구 롯데백화점 본사에서 전략적 파트너십 구축 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다./SC제일은행

SC제일은행이 롯데백화점과 손잡고 고액 자산가와 우수 고객 대상 서비스를 강화한다. 은행의 자산관리 역량과 백화점의 프리미엄 라이프스타일 혜택을 결합해 금융·유통 융합 서비스를 확대한다는 구상이다.SC제일은행은 롯데백화점과 서울 중구 롯데백화점 본사에서 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 금융과 유통을 결합한 맞춤형 서비스를 확대해 나갈 계획이다. 주요 협력 분야는 롯데백화점 에비뉴엘 고객 대상 자산관리 솔루션·금융 컨설팅 제공, SC제일은행 우수 고객 대상 전용 서비스와 쇼핑 혜택 제공, 글로벌 고객 대상 차별화 혜택 강화 등이다.SC제일은행은 롯데백화점 에비뉴엘 고객에게 자산관리 전문가 그룹의 맞춤형 자산관리 서비스와 금융 컨설팅을 제공한다. SC제일은행의 고액 자산가와 우수 고객은 롯데백화점의 에비뉴엘 등급에 준하는 라운지·발렛파킹 등 전용 서비스와 쇼핑 혜택을 받을 수 있다.해외 고객 대상 서비스도 강화된다. SC제일은행은 모회사인 스탠다드차타드(SC) 그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 한국을 방문하는 해외 VIP 고객에게 롯데백화점의 프리미엄 쇼핑 혜택과 컨시어지 서비스를 제공할 계획이다.양사는 고객 데이터를 기반으로 한 공동 프로모션과 VIP 초청 행사 등 신규 사업 기회도 발굴하기로 했다. 향후 임직원 대상 상호 혜택 제공 등 공동 목적에 맞는 사업 모델도 지속적으로 발굴할 방침이다.