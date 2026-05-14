R&D 6000억원대 예산 반등에 “실탄 장전”…국토부, AI·스마트 앞세워 ‘기술 국토’ 시동

올해 국토교통 R&D 6056억원 편성…전년 比 12% 증가

AI 시티·스마트 건설·물류 AX까지 산업 전반 기술 전환 확대

“SOC 집행 넘어 첨단 인프라·산업정책 부처로 역할 확장”

이미지 0 AI 특화 시범도시 개념도./국토교통부

국토교통부의 기술 투자가 뚜렷한 반등 국면에 진입했다. 연구개발(R&D) 예산이 2년 연속 증액되며 6000억원대를 회복한 가운데 건설 현장 자동화부터 인공지능(AI) 시티 구현, 물류 배차 최적화 기술 제도화까지 산업 전반의 AI 전환(AX)을 정책 전면에 내세우고 있다.스마트 건설 강소기업 육성, AI 응용 제품 신속 상용화, 스마트도시 데이터 기반 솔루션 등 굵직한 공모·실증사업이 올해 동시다발적으로 추진되면서 예산 회복을 넘어 국토교통 산업 생태계 전반의 체질 변화를 국토부가 직접 주도하는 양상이다. 사회간접자본(SOC) 집행 부처에서 벗어나 AI·첨단 인프라를 포괄하는 산업 정책형 부처로 전환이 본격화하고 있다는 평가가 나온다.14일 국토교통과학기술진흥원(KAIA)에 따르면 2026년 국토교통 R&D 사업 집행 규모는 총 87개 사업, 6056억원으로 전년(5413억원) 대비 11.9% 증가했다. 정부 전체 R&D 예산 35조3000억원(전년 대비 19.3% 증가) 가운데 1.7%를 차지하는 규모다.이 가운데 올해 신규 착수 사업에만 590억원이 배정됐다. 분야별로는 자율주행·하이퍼튜브 등 미래 모빌리티를 포함한 교통기술 분야에 3053억원(43개 사업)이 편성돼 가장 큰 비중을 차지했다. 스마트 건설·친환경 플랜트 중심의 국토 기술 분야에는 2334억원(34개 사업), 기반 구축 분야에는 668억원(10개 사업)이 각각 투입된다.이 같은 예산 확대는 새 정부의 기술주도 성장 전략과 맞물린다. 정부는 R&D 투자 정상화를 핵심 국정 방향으로 설정하고 2025년 29조7000억원, 2026년 35조3000억원으로 2년 연속 두 자릿수 증액을 단행했다. 국토교통 분야 역시 이 같은 기조에 올라타며 기술 투자 재가동에 속도를 높이고 있다.국토부의 올해 R&D 중점 추진 방향은 △국토교통 AI 투자 확대 △국가전략 기술 강화 △탄소중립 대응 역량 강화 △혁신·도전형 R&D 육성 △고유 임무형 R&D 중점 투자 △산업혁신 기반 지속 투자 등 6대 전략으로 집약된다.예산 증가의 실탄이 가장 먼저 집중되는 분야는 AI 전환(AX)이다. 국토부는 올해 국토·교통 및 도로·모빌리티 분야를 대상으로 'AI 응용 제품 신속 상용화 지원사업(AX-SPRINT)'을 신규 공고했다. 기획예산처 주도로 11개 관계부처가 합동 추진하는 범정부 프로젝트로, 2026년 전체 AX 예산 2조4000억원 가운데 단일 프로젝트 기준 최대 규모인 6135억원이 투입된다. 1~2년 내 시장 출시가 가능한 AI 기술 적용 제품·서비스 246개의 개발과 상용화를 지원하는 구조로, 국토·교통 분야 역시 핵심 분야로 포함됐다.건설 현장의 지능화·자동화 역시 속도를 내고 있다. 국토부와 한국건설기술연구원은 올해 '스마트 건설 강소기업 선정·지원사업'과 '스마트 건설 얼라이언스 기술실증 지원사업'을 병행 추진했다. 강소기업으로 선정될 경우 시제품 제작비, 투자 전문기관 컨설팅, 건설공사정보시스템(KISCON) 공시 등 3년에 걸친 전방위 지원이 제공된다.