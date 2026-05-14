“배민 새 주인 찾는다”…몸값 8조원 내건 딜리버리히어로

JP모건 주관사 선정

네이버·우버·알리바바 등 티저레터 수령

clip20260514140733 0 우아한형제들 CI./

독일계 글로벌 배달 플랫폼 기업 딜리버리히어로(DH)가 배달의민족(이하 배민) 운영사 우아한형제들 매각에 나선다. 시장에서는 희망 매각가로 약 8조원이 거론된다. 국내 배달앱 시장 1위 사업자인 배민이 매물로 나오면서 플랫폼 업계 판도 변화 가능성에도 관심이 쏠린다.14일 투자금융(IB)업계에 따르면 딜리버리히어로는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 전략적투자자(SI)와 사모펀드(PEF) 운용사 등을 대상으로 인수 의사를 타진했다. 국내에서는 네이버가, 해외에서는 우버·알리바바·도어대시 등이 투자 안내서를 받아본 것으로 알려졌다.딜리버리히어로는 약 8조원의 몸값을 기대하는 것으로 전해졌다. 앞서 딜리버리히어로는 지난 2019년 배민 지분 87%를 약 40억달러(당시 약 4조7500억원)에 인수했다. 업계에서는 매각 규모가 워낙 큰 만큼 국내 기업보다는 글로벌 플랫폼 기업이나 중국계 자본이 인수전에 뛰어들 가능성에 무게를 두고 있다.배민은 국내 배달앱 시장 점유율 1위 사업자로 음식 배달을 넘어 퀵커머스와 장보기, 구독 서비스까지 사업 영역을 넓히고 있다. 단순 배달앱을 넘어 생활밀착형 플랫폼으로 진화하고 있다는 점에서 전략적 가치가 높다는 평가가 나온다.다만 배달 시장 성장세가 예전 같지 않은 데다 수수료 논란과 플랫폼 규제 리스크 역시 잠재 인수 후보들에게는 부담 요인으로 꼽힌다.딜리버리히어로는 유동성 확보 차원에서 이번 매각을 추진하는 것으로 전해진다. 앞서 지난 3월에는 대만 푸드판다 사업부를 싱가포르 모빌리티 플랫폼 기업 그랩에 매각한 바 있다.