李 “고리대·도박은 망국징조…법정이자 초과 대출 무효“

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2816> 0 이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 14일 "고리대와 도박은 망국징조"라며 불법사금융 근절과 금융의 공적 책임을 강조했다. 불법사금융 피해자들이 과도한 채무 부담과 불법 추심에 시달리지 않도록 정부가 적극적으로 보호하겠다는 취지로 풀이된다.이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "금융은 민간 영업 형태이지만 국가 발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준공공사업이기 때문에 공적 책임을 다해야 한다. 서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다"며 이같이 적었다.이 대통령은 불법 고금리 대출의 변제 의무가 없다는 점도 재차 강조했다. 그는 "법정이자 초과 대출은 무효"라며 "이자율이 명목 불문 60% 이상이면 원금도 무효"라고 밝혔다.이어 "갚을 필요 없고, 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다"며 "무허가 대부업도 처벌된다"고 했다.이 대통령은 경찰이 지난해 11월 3일부터 올해 4월 30일까지 6개월간 불법사금융 특별단속을 벌여 총 1553명을 검거했다는 내용도 함께 공유했다.자료에 따르면 경찰은 이 기간 미등록 대부업 운영, 고리사채, 불법 채권추심, 신·변종 불법대출, 대포폰·대포통장·개인정보 불법 유통 등을 대상으로 특별단속을 진행했다.특별단속 기간 불법사금융 발생 건수는 2523건으로 전년 대비 1905건보다 32.4% 증가했다.검거 건수는 1284건으로 전년 대비 934건보다 37.5% 늘었고, 검거 인원도 1305명에서 1553명으로 19% 증가했다.한편 경찰은 올해 10월 31일까지 불법사금융 특별단속을 지속 추진할 방침이다.