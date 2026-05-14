현대차·기아 양재사옥에는 로봇이 일한다… 관수·배달·순찰까지 ‘AI 빌딩’ 구현

관수 로봇 ‘달이 가드너’·배송 로봇 ‘달이 딜리버리’·보안 로봇 ‘스팟’ 운영

사람과 로봇 공존하는 ‘로봇친화빌딩’ 구축

현대차·기아 “피지컬 AI 기반 미래 업무환경

(사진1) 양재사옥 로비 조경에 물을 주는 달이 가드너 0 양재사옥 로비 조경에 물을 주는 달이 가드너./현대차·기아

(사진4) 로비를 순찰 중인 보안용 스팟 0 로비를 순찰 중인 보안용 스팟./현대차·기아

현대자동차·기아가 서울 양재사옥에 관수·배송·보안 로봇을 본격 투입하며 로봇 친화형 업무공간 구축에 나섰다. 단순 전시 수준을 넘어 실제 사옥 운영에 로봇 서비스를 적용하면서 피지컬 AI 기반 미래 업무환경 구현에 속도를 내는 모습이다.현대차·기아는 14일 양재사옥에서 관수 로봇 '달이 가드너(DAL-e Gardener)', 배송 로봇 '달이 딜리버리(DAL-e Delivery)', 보안용 4족 보행 로봇 '스팟(SPOT)' 등 3종의 로봇 서비스를 시작했다고 밝혔다.이번 로봇 도입은 임직원들이 일상 속에서 자연스럽게 로봇과 공존하는 환경을 구축하기 위한 차원이다. 현대차·기아는 이를 통해 인간 중심 피지컬 AI 기업으로의 전환을 본격화한다는 계획이다.관수 로봇인 달이 가드너는 사옥 내 조경 식물 관리 역할을 맡는다. 3차원 공간 인식 기술을 활용해 식물과 화단, 흙을 구분하고 6축 로봇팔로 필요한 위치에 정확하게 물을 분사한다. 물이 부족할 경우 건물 급수 시스템과 연동해 자동으로 물을 채우고 남은 물은 스스로 배수하는 기능도 갖췄다.배송 로봇 달이 딜리버리는 사옥 1층 카페에서 각 층 픽업존까지 음료를 배달한다. 임직원이 모바일 앱으로 주문하면 최대 16잔까지 동시에 배송할 수 있으며, 얼굴인식 시스템을 통해 주문자를 확인한다.보안 로봇 스팟은 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 플랫폼에 현대차·기아 로보틱스랩의 자율주행 모듈을 결합한 형태다. 사옥 곳곳을 자율 순찰하며 보안 업무를 수행한다.현대차·기아는 로봇 운영을 위해 사옥 내 전용 충전 공간인 '로봇 스테이션'과 전용 엘리베이터도 구축했다. 로봇들은 배터리 잔량이 부족하면 스스로 충전 공간으로 이동하고 필요 시 엘리베이터를 이용해 층간 이동도 가능하다.로봇 운영 효율성을 높이기 위한 AI·소프트웨어 기술도 함께 적용됐다. 얼굴인식 시스템 '페이시(Facey)'는 출입 보안과 배송 인증 기능을 담당하며, 통합 관제 시스템 '나콘(NARCHON)'은 로봇 위치와 상태, 충전 정보 등을 실시간 관리한다.현대차·기아는 이러한 기술력을 바탕으로 글로벌 안전규격 인증기관 UL Solutions으로부터 로봇친화빌딩 적합성 검증도 완료했다.박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장은 사람과 로봇이 공존하는 공간에서 업무를 수행하며 자연스럽게 로봇 기술 경쟁력을 체감할 수 있다"며 "앞선 로보틱스 기술을 기반으로 로봇이 편리함을 제공하는 다양한 공간을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.