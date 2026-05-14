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경제 정책

개관 2주년 맞은 인천해양박물관…누적 관람객 84만명 돌파

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이지훈 기자

승인 : 2026. 05. 14. 14:26

국제교류전·해양산업 특별전 확대
원양·조선·해운 산업유산 연구 강화
"K-해양문화 거점으로 도약할 것"
인천해양박물관 사진
국립인천해양박물관 전경.
수도권 최초의 국립 해양문화시설인 국립인천해양박물관이 개관 2주년을 맞아 국제교류전과 해양산업 특별전 등을 확대하며 'K-해양문화 허브'로의 도약에 나선다.

인천해양박물관은 오는 28일 법인 출범 2주년을 맞는다고 14일 밝혔다. 개관 이후 누적 관람객 84만명을 돌파한 인천해양박물관은 '교류의 바다, 연결의 시작'을 주제로 지난 2년간 전시·교육·연구·문화행사 등 다양한 프로그램을 운영해왔다.

인천해양박물관은 앞으로 세계 해양문명을 국내에 소개하고, 우리나라 해양문화와 산업유산을 해외에 알리는 역할을 강화한다는 계획이다. 특히 일반 국민들이 접하기 어려운 해운·조선·원양·수산 분야의 역사와 유산을 발굴·연구·전시해 세계적 수준의 해양박물관으로 성장하겠다는 목표를 제시했다.

올해 8월에는 한-그리스 수교 65주년을 기념한 국제교류전 '그리스: 바다가 빚은 위대한 문명'을 개최한다. 전시에서는 '아가멤논 황금가면', '트라이림 충각' 등 그리스 국립박물관 소장 국보급 유물 200여점을 국내에 처음 선보일 예정이다.

또한 테마 특별전도 이어진다. 5월 특별전 '오디세이'를 통해 트로이 전쟁 영웅 오디세우스의 여정을 체험형 콘텐츠로 풀어내고, 하반기에는 해양 음식문화를 주제로 한 '사계절 바다밥상(가칭)' 특별전을 개최할 계획이다.

학술·연구 기능 강화에도 속도를 낸다. 원양·조선·해운 등 해양산업 분야별 조사와 연구를 바탕으로 전시·교육 콘텐츠 경쟁력을 높이고, 내년 '원양산업 70주년', 2028년 '조선산업' 특별전도 추진할 예정이다.

아울러 신동식 회장, 김재철 회장, 신태범 회장 등 해양산업 발전에 기여한 인물들을 조명해 해양산업의 역사와 가치를 국민들에게 친숙하게 전달한다는 방침이다.

이와 함께 지역 예술가·기관과 협업한 문화예술 프로그램과 문화소외계층·시니어 대상 교육 프로그램도 확대 운영한다. 바다의 날과 명절 등을 계기로 한 '함께海요- Sea즌 시리즈', 무료 영화 상영 프로그램 'INMM 파도극장' 등 시민 참여형 콘텐츠도 지속 선보일 계획이다.

우동식 인천해양박물관장은 "그동안 박물관의 성장과 발전에 함께해 주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 인천해양박물관이 K-해양문화를 선도하는 거점으로서 세계적 수준의 해양박물관으로 도약할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.
이지훈 기자

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