정부 ‘재난문자 ’90→157자로 확대…올 여름 전국 적용

여름철 재난정보 전달 강화…유사·중복 재난문자 사전 검토

2605140950181590 0 사진=행안부 제공

정부가 본격적인 여름철을 앞두고 국민에게 정확한 재난문자 정보를 상세하게 전달할 수 있도록 재난문자 글자 수를 확대하고 유사·중복 사전 검토 기능의 시범 운영을 전국으로 확대 운영한다행정안전부는 국민에 보다 상세하고 정확한 재난정보를 제공하기 위해 15일부터 재난문자 글자 수 확대와 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능 시범 운영을 전국으로 확대한다고 14일 밝혔다.그동안 재난문자는 최대 90자까지만 작성할 수 있어 구체적인 재난 상황과 행동요령을 충분히 안내하는 데 한계가 있었다. 또 여러 기관이 비슷한 내용을 반복 발송하면서 국민 피로도가 높아지고 정보 전달 효과가 떨어진다는 문제도 있었다.이러한 문제를 해결하기 위해 행안부는 지난해 10월부터 충북·경남·제주에서 재난문자 글자 수를 157자로 확대하는 시범 사업을 진행했다.부산과 세종에서는 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능을 시범 운영했다.그 결과 두 기능 모두 시스템 오류 없이 안정적으로 작동됐다. 특히 사전 검토 기능을 통해 기상특보 관련 중복 재난 문자 발송이 6개월간 80% 이상 감소한 것으로 나타났다.이에 따라 행안부는 오는 15일부터 여름철 재난를 대상으로 재난문자 157자를 전국으로 확대 적용해 재난발생 지역, 위험 상황, 대피 방법 등 필요한 정보를 보다 구체적으로 안내할 예정이다. 다만 위급재난문자와 긴급재난문자는 기존과 동일하게 90자 제한을 유지한다.또 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능도 전국으로 확대하고 재난문자를 발송할 때 기존 발송 이력을 화면에 표출해 담당자가 중복 여부를 한 번 더 확인하도록 해 불필요한 반복 발송을 줄인다는 계획이다.박형배 행안부 안전예방정책실장은 "집중호우와 같은 여름철 재난은 짧은 시간 안에 큰 피해가 발생할 수 있어 국민께 필요한 재난정보를 신속하고 정확하게 전달하는게 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 재난문자를 통해 더욱 구체적인 재난 상황 정보와 행동요령을 안내할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.