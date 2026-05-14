트럼프는 덕담, 시진핑은 경고…대조 이룬 미중 정상 어조

트럼프 "친구 돼 영광…미중 관계 좋아질 것"

시진핑, 대만 관계 지적하며 '충돌' 가능성 언급

China Trump <YONHAP NO-5892> (AP) 0 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 악수하고 있다./AP 연합

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 14일(현지시간) 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담에서 서로 다른 어조의 메시지를 건네며 극명한 대조를 보였다고 AP통신은 해석했다.트럼프 대통령은 상대와의 친분을 강조하며 낙관론이 담긴 덕담을 건넨 반면 시 주석은 무거운 분위기의 경고성 발언을 내놨다.회담은 약 2시간 15분 동안 비공개로 진행됐다. 트럼프 대통령은 대화를 시작하면서 "당신의 친구가 돼 영광"이라고 시 주석을 치켜세우며 "미중 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것"이라고 약속했다.시 주석은 "미국이 대만과의 관계를 처리하는 방식이 '충돌'로 이어질 수 있다"며 "양국 관계를 심각한 위험에 빠트릴 수 있다"고 경고했다.그는 개회사에서 "미국과 중국이 갈등을 피할 수 있기를 희망한다"며 "양국이 '투키디데스의 함정'을 넘어 강대국 간 관계의 새로운 모델을 구축할 수 있을지 묻고 있다"고 말했다.국제정치학에서 자주 사용되는 개념인 '투키디데스의 함정'은 부상하는 신흥 강대국이 기존 패권국의 지위를 위협하면 전쟁으로 이어질 가능성이 높다는 이론이다.트럼프 대통령이 유화적인 제스처를 취했음에도 시 주석이 그에 대한 화답보다 경고성 발언을 꺼내든 것은 주목할 만하다.대만과 불편한 관계에 있는 중국은 미국이 최근 대만에 대한 무기 판매를 승인하는 등 밀착하는 태도를 보인 것을 두고 불만이 크다는 점을 강조한 것으로 해석된다.