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[포토]국무조정실, 국가정상화 총괄 TF 회의 개최

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 14. 15:49

김영수 국무조정실 국무1차장이 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정상화 총괄 TF 회의에서 발언하고 있다.
박성일 기자

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