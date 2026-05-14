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[속보] 트럼프·시진핑, 정상회담·천단공원 산책 후 만찬시작

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남미경 기자

승인 : 2026. 05. 14. 19:26

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[속보] 트럼프·시진핑, 정상회담·천단공원 산책 후 만찬시작
남미경 기자

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