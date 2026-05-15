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경제

코스피, 8,000도 뚫었다…‘꿈의 8천피’ 시대 개막

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온라인뉴스부

승인 : 2026. 05. 15. 09:34

15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8,000 기념 세리머니가 진행되고 있다. /연합뉴스
코스피가 15일 상승 전환해 사상 처음 8,000선을 돌파했다.


이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전장보다 34.08포인트(0.43%) 오른 8,015.49다.


이로써 이달 6일 역대 처음 7천선을 뚫은 지 9일만에, 거래일 기준으로 7거래일 만에 사상 처음 8천선 고지를 밟았다.


앞서 코스피는 지난해 10월 27일 사상 처음 장중 4,000선을 넘은 이후 3개월 만인 올해 1월 22일 5,000선을 돌파했다. 이후 한 달 만인 2월 25일 6,000선을 넘어섰으며, 2개월여만에 7,000선을 돌파한 뒤 8,000선 고지마저 밟았다.


지수는 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7,951.75로 출발했으나, 낙폭을 줄이다 상승세로 돌아섰다. 이후 오름폭을 키워 한때 8,028.43까지 치솟기도 했다.



현재 코스피 시장에서 개인이 7천642억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 7천441억원, 414억원 매도 우위다.


간밤 뉴욕증시 강세에 상승 압력을 받는 분위기다.


앞서 간밤 뉴욕증시는 기술주 랠리가 지속되면서 3대 지수가 일제히 상승했다.


스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수가 각각 0.77%, 0.88% 올라 사상 최고치를 경신했으며, 다우존스30산업평균지수도 0.75% 올랐다.


베이징에서 진행된 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 양국 간 협력 의지를 드러내면서 투자 심리가 개선된 영향이다.


엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 방중 수행단에 합류하면서 중국 내 H200 칩 판매 기대감에 4.39% 상승했다.


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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