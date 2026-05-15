LGU+, 50만원대 실속형 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’ 출시

0516 LG U+, 50만원대 실속형 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’ 출시(가로) 0 /LG유플러스

LG유플러스는 50만원대 실속형 스마트폰 '갤럭시 버디5'를 15일 단독 출시했다고 밝혔다. 갤럭시 버디5는 전국 LG유플러스 매장과 U+ 공식온라인스토어에서 구매할 수 있다.갤럭시 버디5는 LG유플러스가 2021년 선보인 U+전용 5G 스마트폰 시리즈 '갤럭시 버디'의 다섯 번째 모델이다. 삼성전자 '갤럭시 A17 5G' 모델을 기반으로 제작돼 실사용에 필요한 핵심 기능에 집중한 것이 특징이다. 색상은 블랙, 블루, 그레이 세 가지로 출시된다. 출고가는 52만8000원이다.주요 사양으로는 169.1mm(6.7형) FHD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이, OIS(광학식 손떨림 보정)가 적용된 5000만 화소 고해상도 후면 카메라, 1300만 화소 전면 카메라, 5000mAh 대용량 배터리, 마이크로 SD 슬롯(최대 2TB), IP54 등급의 방수·방진 기능 등을 지원한다.LG유플러스의 라이브 커머스 유플러스 라이브에서는 오는 15일, 19일, 28일 총 3차례 라이브 방송을 진행하고, 갤럭시 버디5의 실사용 중심 기능과 합리적인 요금 활용법을 소개할 예정이다.한편 LG유플러스는 갤럭시 버디5 출시를 맞아 U+ 공식온라인스토어에서 전용 구매 혜택을 확대했다. U+ 공식온라인스토어에서 갤럭시 버디5를 개통한 고객 중 선착순 1000명에게는 전용 케이스를 선물한다. 오는 6월 5일까지 개통 후 이벤트 페이지에서 참여하기 버튼을 누른 선착순 1000명에게는 '우양산·휴대용 미니선풍기 세트'를 증정하며, 추첨을 통해 555명에게 다양한 경품을 제공한다.