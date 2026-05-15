전기차로 가정용 전기 공급… 현대차그룹, 제주서 V2G 실증 본격화

아이오닉 9·EV9 보유 제주도민 40명 선정… 양방향 충전기 무상 지원

남는 전력 저장했다 다시 공급… 전기차, ‘움직이는 ESS’로 진화

현대차그룹 “제주 탄소중립·에너지 자립 생태계 구축 기여 기대”

260515 (사진2) 현대차그룹의 제주도 V2G 실증 시범서비스 참여 고객의 제주시 한경면 소재 자택에 설치된 양방향 충전기를 현대자동차 아이오닉 9이 이용하는 모습 0 현대차그룹의 제주도 V2G 실증 시범서비스 참여 고객의 제주시 한경면 소재 자택에 설치된 양방향 충전기를 현대자동차 아이오닉 9이 이용하는 모습./현대차그룹

현대자동차그룹이 제주도에서 일반 고객을 대상으로 전기차 기반 V2G(Vehicle-to-Grid) 시범서비스를 시작한다. 전기차를 단순 이동수단이 아닌 전력 저장·공급 장치로 활용해 재생에너지 활용도를 높이고 지역 기반 에너지 생태계 구축에 나선다는 구상이다.현대차그룹은 15일 제주도에서 V2G 기술 실증을 위한 일반 고객 대상 시범서비스를 본격 시행한다고 밝혔다. V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 전기를 양방향으로 주고받는 기술로, 전기차를 '움직이는 에너지저장장치(ESS)'처럼 활용할 수 있는 것이 핵심이다.이번 실증에는 V2G 기능이 적용된 현대차 아이오닉 9과 기아 EV9 보유 제주도민 40명이 참여한다. 현대차그룹은 제주도청과 협력해 자택이나 직장에 양방향 충전기 설치가 가능한 고객을 선정했으며, 시범서비스 기간 동안 충전기 설치 비용과 전기차 충전 요금을 전액 지원한다.현대차그룹은 다양한 실제 사용 환경을 검증하기 위해 참여자의 직업군과 거주 지역 등을 고르게 배분했다. 이번 참여자들은 친환경 에너지와 신기술에 관심이 높은 얼리어답터 성향 고객들로 구성됐다.V2G는 재생에너지 비중이 높은 제주도의 전력 구조와도 맞물린다. 풍력·태양광 발전으로 낮 시간대 생산된 잉여 전력을 전기차에 저장한 뒤, 야간 전력 수요가 높아질 때 다시 전력망으로 공급하는 방식이다. 이를 통해 전력 수급 안정성과 재생에너지 활용 효율을 동시에 높일 수 있다는 평가다.현대차그룹은 앞서 지난해 하반기 모빌리티 플랫폼 쏘카?와 함께 제주 지역에서 V2G 실증사업을 운영해 왔으며, 이번에는 일반 고객으로 대상을 확대했다.업계에서는 V2G 상용화가 본격화될 경우 전기차가 에너지 산업 구조 자체를 변화시키는 핵심 자산으로 자리잡을 것으로 보고 있다. 기존 발전소 중심의 중앙집중형 구조에서 벗어나 지역 단위 에너지 자립과 분산형 전력 체계 구축이 가능해지기 때문이다.현대차그룹 관계자는 "실수요자인 제주도민이 직접 참여하는 이번 시범서비스가 제주 지역의 에너지 지산지소 실현에 기여할 것으로 기대한다"며 "제주도의 2035 탄소중립 비전 달성에도 의미 있는 역할을 할 것"이라고 말했다.