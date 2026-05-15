기아, LA 강 플라스틱 차단 나선다… 오션클린업과 해양 정화 확대

LA·샌가브리엘 강에 ‘인터셉터’ 추가 설치… 연 570톤 폐기물 차단 목표

2028 LA 올림픽 앞두고 도시 지속가능성 강화… 기아 “환경 협력 지속 확대”

260515 (사진 1) 기아, 오션클린업의 미국 LA 지역 강 정화 프로젝트 지원 0 왼쪽부터 프리모 브랜드 찰스 포그(Charles Fogg) 최고지속가능경영책임자(CSO), 캘리포니아주 오렌지카운티 자넷 응우옌(Janet Nguyen) 수퍼바이저, 오션클린업 보얀 슬랫(Boyan Slat) 창립자 겸 CEO, 기아 미국법인 영업 담당 에릭 왓슨(Eric Watson) 부사장, 캘리포니아주 실비치 조 칼믹(Joe Kalmick) 시의원, 캘리포니아주 다이앤 딕슨(Diane Dixon) 하원의원./기아

260515 (사진 4) 기아, 오션클린업의 미국 LA 지역 강 정화 프로젝트 지원 0 LA 발로나 크릭(Ballona Creek) 하천에 설치된 '인터셉터 007'을 통해 수거된 폐기물을 하역 중인 모습./기아

기아가 글로벌 환경단체 오션클린업과 손잡고 미국 로스앤젤레스(LA) 지역 하천 정화 프로젝트 지원에 나섰다. 해양으로 유입되는 플라스틱 폐기물을 원천 차단해 수질 개선과 해양 생태계 보호에 기여하겠다는 취지다.오션클린업은 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 롱비치 소재 퍼시픽 수족관에서 미디어 행사를 열고 LA 지역 강 정화 프로젝트 확대 계획을 공식 발표했다. 행사에는 기아 미국법인 영업 담당 에릭 왓슨 부사장과 보얀 슬랫 오션클린업 창립자 겸 CEO, 렉스 리차드슨 롱비치 시장 등이 참석했다.이번 프로젝트의 핵심은 플라스틱 폐기물이 바다로 흘러가기 전에 차단하는 '인터셉터' 시설 확대다. 오션클린업은 기존 LA 발로나 크릭에서 운영 중인 '인터셉터 007'을 통해 약 175톤 규모의 폐기물이 태평양으로 유입되는 것을 막아왔다.여기에 더해 LA 강과 샌가브리엘 강에 신규 인터셉터 시설을 설치해 연간 최대 570톤 규모의 플라스틱 폐기물을 차단한다는 계획이다. 이번 사업은 오션클린업이 추진 중인 글로벌 '30개 도시 프로그램'의 일환으로 진행된다.업계에서는 LA가 태평양 해양 오염의 주요 발생 도시 중 하나로 꼽히는 만큼, 이번 프로젝트가 해양 생태계 개선과 도시 환경 관리 측면에서 의미 있는 역할을 할 것으로 보고 있다. 특히 2028년 2028 LA 올림픽 개최를 앞두고 도시 지속가능성 강화에도 도움이 될 것이란 평가다.기아는 2022년 오션클린업과 파트너십을 체결한 이후 해양 폐플라스틱 재자원화 활동을 이어오고 있다. 폐플라스틱 수거부터 분류, 제품 개발에 이르는 전 과정에서 협력하며 순환경제 구축에도 힘을 싣고 있다.에릭 왓슨 기아 미국법인 부사장은 "오션클린업과의 협력을 통해 지속가능한 미래를 위한 실질적인 행동을 확대하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 환경 보호를 위한 다양한 글로벌 협력을 이어갈 계획"이라고 말했다.보얀 슬랫 오션클린업 CEO는 "강은 해양 플라스틱 오염의 주요 유입 경로"라며 "도시 단위 협력을 통해 보다 빠르고 효과적인 환경 변화를 만들어갈 것"이라고 밝혔다.