생생한 3D 지도, 서울서도 본다…네이버지도, ‘플라잉뷰 3D’ 서비스 확대

지난해 10월 선보인 뒤 관광객에 인기

63스퀘어·잠실 등 서울 전역 업데이트

[이미지] 네이버지도 플라잉뷰3D 0 네이버지도가 플라잉뷰3D 서비스 범위를 서울로 확대한다./네이버지도

네이버지도는 랜드마크, 자연 경관, 유적지 등 현실 공간을 3차원으로 생생하게 구현한 '플라잉뷰 3D' 서비스의 지원 범위를 서울 전역으로 확대했다고 15일 밝혔다.플라잉뷰 3D는 네이버가 지난해 10월 경주 첨성대, 서울 코엑스, 인천 송도 센트럴파크, 전주 한옥마을, 부산 벡스코 등 전국 10개 명소를 대상으로 선보인 서비스다. 한국의 주요 명소들을 하늘에서 둘러보는 것처럼 생생하게 경험할 수 있어, 출시 이후 방한 외국인 관광객이나 국내 여행을 계획 중인 이용자들에게 큰 관심을 얻었다는 평가다. 네이버에 따르면 지난해 APEC 정상회의 기간에는 플라잉뷰 3D 사용량이 출시 이후 평균치 대비 2.2배 이상 증가했으며, 봄나들이 시즌인 5월에도 사용성이 지속 확대되고 있다.이번 업데이트를 통해 이용자는 네이버지도에서 서울시 주요 랜드마크를 비롯해 서울 전역을 한층 입체적이고 생생하게 탐색할 수 있다. 네이버지도앱에서 여의도 63스퀘어, 잠실종합운동장, 국회의사당 등 주요 지역과 장소에 적용된 이미지 마커를 선택하면 플라잉뷰 3D를 통해 서울 전역을 볼 수 있다.서울 전역 플라잉뷰 3D는 네이버랩스의 디지털 트윈 기술을 기반으로 한 'S-MAP(S맵)' 데이터와 드론으로 촬영한 고해상도 항공 이미지 등을 기반으로 제작됐다. 네이버지도는 한층 안정적이고 자연스러운 공간 탐색을 지원하기 위해 자체 3D 지도 엔진을 고도화해 적용했다.네이버지도는 제주 성산일출봉, 인천 월미도, 여수 엑스포 등으로 플라잉뷰 3D 지원 범위를 확대하고, 이용자가 플라잉뷰 3D를 더 쉽게 접할 수 있도록 서비스 진입점을 넓혀갈 예정이다. 향후에는 거리뷰 3D와 플라잉뷰 3D의 연계를 강화해, 이용자가 3차원으로 구현된 현실 공간을 공중, 지상을 아우르는 다양한 각도에서 끊김 없이 살펴볼 수 있도록 지원할 계획이다.정경화 네이버지도 리더는 "네이버지도는 '실제와 가장 가까운 지도'로서, 현실 공간과 디지털을 생생하게 연결하며 월 3천만 명 이상의 이용자에게 새로운 공간 경험을 제공하고 있다"며 "나아가 지도와 공간지능 기술의 시너지가 무궁무진한 만큼, 3D 공간에서 장소와 관련된 다양한 정보와 콘텐츠를 확인할 수 있도록 다양한 실험을 이어갈 것"이라고 밝혔다.