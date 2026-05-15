카카오, 말풍선 리액션 기능 확대…이용자 서비스 고도화

카카오톡 정기 업데이트로 개편

미니 이모티콘으로 리액션 가능

26.05.15 [카카오 사진자료] 말풍선 리액션 더 다양하게...카카오톡, 4차 정기 업데이트 0 카카오톡 개편 관련 사진. /카카오

카카오가 카카오톡 말풍선에 리액션 기능을 확대하면서 대폭 개편했다.15일 카카오는 카카오톡 정기 업데이트(v26.4.0)를 통해 관련 기능을 선보인다고 밝혔다.먼저 카카오톡 말풍선에 하트, 좋아요 등을 남길 수 있는 리액션 기능을 개편했다. 기존 6종의 리액션을 114종까지 확대했다. 이용자는 메시지 말풍선에 최대 30개까지 리액션을 할 수 있다.자신이 보유한 미니 이모티콘을 리액션으로 활용할 수도 있게 했다. 보유하지 않은 미니 이모티콘도 다른 이용자가 등록한 리액션을 따라 누르는 방식으로 사용할 수 있다. 이모티콘 플러스 구독자는 미니 이모티콘으로 리액션을 할 수 있으며, 키워드 검색 기능을 통해 원하는 표현도 보다 손쉽게 찾을 수 있게 했다는 게 카카오 관계자 설명이다.이모티콘 스토어도 새롭게 개편했다. 이모티콘 메뉴에 신규탭과 인기탭이 새롭게 추가했다. 이에 따른 검색 기능도 강화해 한 눈에 확인할 수 있게 했다.이 외에 오픈채팅방에서 대화를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 오픈채팅 댓글 기능도 추가했고, 최근 통화 기록들을 보다 편리하게 확인할 수 있도록 채팅탭 상단에 통화 폴더를 신설했다.카카오 관계자는 "이용자들이 더욱 풍부하고 편리한 커뮤니케이션 경험을 할 수 있도록 기능을 개선했다"며 "앞으로도 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 예정"이라고 말했다.