닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

구리시, 청년 지역 참여 확대 위한 특화사업 본격화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260515010004186

글자크기

닫기

구리시 구성서 기자

승인 : 2026. 05. 15. 15:09

국무조정실 공모 선정…청년내일센터서 6월부터 운영
구리시
구리시 청년내일센터 전경/구리시
구리시는 청년 대상 지역특화 프로그램을 운영한다고 15일 밝혔다.

국무조정실이 주최하고 청년재단 중앙청년지원센터가 주관한 '2026년 지역특화 청년사업' 공모 선정으로 확보한 국비 2500만원을 투입한다.

다음달부터 구리시 청년내일센터에서 '구리 청년 삶 & 디지털 성장 연구실'을 운영할 계획이다.

프로그램은 청년들의 실생활 역량과 디지털 활용 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

'구리 청년 삶 연구실'은 구리전통시장과 공드린주방 등 지역 자원을 활용해 식재료 이해와 조리 실습 프로그램을 진행한다. 단순 체험을 넘어 청년들이 지역 상권을 직접 경험하고 생활 역량도 키울 수 있도록 구성했다.

'구리 청년 디지털 연구실'은 콘텐츠 제작과 디지털 실무 역량 강화 중심으로 운영된다. 지역 기반 콘텐츠 제작 교육 등을 통해 청년들이 변화하는 디지털 환경에 대응할 수 있는 실질적인 역량을 키우는 데 중점을 둘 예정이다.

시는 이번 사업을 기존 청년내일센터 취·창업 프로그램과 연계해 청년들의 취업과 창업으로 이어질 수 있도록 한다는 방침이다.

시 관계자는 "청년들의 지역사회 참여를 확대하고 지역 상권 활성화에도 도움이 되길 기대한다"며 "청년들이 지역 안에서 성장 기반을 마련할 수 있도록 다양한 지원사업을 이어가겠다"고 말했다.


구성서 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기