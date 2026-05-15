경북도, 중소기업 8개사 글로벌 수출기업으로 육성

'2026 K-글로벌 리더기업 육성사업' 참여기업 모집

역량진단부터 현지 파트너십·합작법인 설립까지 전 과정 지원

kuk20260515000039 0 K-글로볼 리더기업 육성 지원사업. / 경북도.

경북도가 수출 역량과 성장 잠재력을 갖춘 도내 중소기업을 글로벌 수출기업 본격 육성한다.도는 '2026 K-글로벌 수출 리더기업 육성사업'을 통해 8개 사를 선발한다고 15일 밝혔다.도는 이번 사업을 통해 투자 확대, 고용 창출, 수출시장 다변화라는 세 가지 효과를 동시에 모색한다.핵심은 단순 수출 지원을 넘어 글로벌 역량 진단부터 제품-시장 적합성 검증(Product Market Fit), 현지 파트너십 구축, 합작법인 설립까지 포함한 단계별 통합 지원체계라는 점에서 주목된다. 지원 대상은 경북에 본사와 공장을 둔 제조 중소기업 가운데 전년도 매출 140억 원 초과, 직·간접 수출 실적 300만 달러 이상 기업이다.선정 기업은 △글로벌 진출 역량진단 △법률·회계·특허·마케팅 컨설팅 △해외 바이어 및 파트너 발굴 △글로벌 네트워크 구축 △현지 합작법인 설립 지원 등 맞춤형 해외 진출 프로그램이 집중 지원된다.특히 해외 진출 과정에서 발생할 수 있는 인증, 계약, 현지화 리스크를 사전 점검해 실질적 수출 성과로 연결할 수 있도록 지원 체계를 강화할 방침이다.이재훈 경북도 경제통상국장은 "보호무역 강화와 통상환경 변화로 수출 여건이 어려운 상황에서 기술력 있는 지역 제조기업이 해외시장에 안정적으로 진입하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.