닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

오산시, 출산장려금 확대…첫째아 100만원 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260515010004202

글자크기

닫기

오산 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 15. 15:14

첫째 100만원·둘째 200만원…출산장려금 상향
부모급여·산후조리비 등 출산·양육 지원 병행
clip20260515131432
오산시청 전경./오산시.
경기 오산시가 출산과 양육 과정에서 시민들의 경제적 부담을 줄이기 위해 출산장려금과 임산부 지원사업을 확대한다.

15일 오산시에 따르면 시는 올해부터 출산장려금 지원 기준을 확대 적용하고 있다. 2026년 1월 1일 이후 출생아부터 첫째아이는 기존 20만 원에서 100만 원으로, 둘째아이는 50만 원에서 200만 원으로 지원 규모를 높였다. 셋째아이는 총 300만 원, 넷째아 이상은 총 600만 원이 각각 3년 분할 방식으로 지급된다.

출산장려금은 오산시에 6개월 이상 거주한 부모가 출생 또는 입양 신고 시 주소지 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

출산·양육 지원도 함께 이뤄진다. 첫만남이용권은 첫째아이 200만 원, 둘째아이 이상 300만 원이 지급되며, 출산축하용품 지원금과 산후조리비 지원금도 각각 지역화폐로 지원된다. 이 밖에 부모급여와 아동수당도 별도로 지급된다.

시는 고위험 임신 가능성이 높은 35세 이상 임산부를 대상으로 기형아 검사비와 관련 진료비 지원사업도 추진하고 있다.

지원 대상은 검사일 기준 만 35세 이상 임산부로, 기형아 검사비와 관련 진료비 본인부담금을 최대 30만 원까지 지원한다. 다만 국민행복카드 임신·출산 진료비 바우처와는 중복 지원되지 않는다.

신청 대상은 검사일 기준 6개월 전부터 청구일까지 계속 오산시에 주민등록을 두고 거주한 임산부이며, 올해 1월 이후 발생한 검사·진료비부터 소급 적용된다.

신청은 검사일 기준 6개월 이내 가능하며, 현재는 방문 접수로만 운영된다.

장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기