닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

모닝·돌핀·미니쿠퍼 ‘판매 급증’…실용성 앞세운 ‘해치백 58%↑’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260517010004569

글자크기

닫기

강태윤 기자 | 양진희 인턴 기자

승인 : 2026. 05. 17. 15:27

기아 모닝 7842대·미니 쿠퍼 1741대·BYD 돌핀 1553대
불황·고유가 → 경형·소형 해치백 인기
clip20260517151514
/해당 이미지는 AI로 만들어졌습니다.
'해치백( hatchback)' 차량의 판매량이 올해 들어 50% 이상 급증했다. 스포츠유틸리티차량(SUV)와 세단 선호가 뚜렷했던 국내 자동차 시장에서 해치백은 오랜 기간 비주류 차종으로 꼽혀왔다는 점에서 이례적인 흐름이다. 업계에서는 경기 둔화와 고유가 영향으로 경형·소형 해치백 모델 수요가 늘어난 결과로 보고 있다.

17일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1~4월 국내 해치백 신차 등록 수는 1만4620대로 전년 동기의 9253대과 비교했을 때 58% 증가했다. 이 가운데 지난달의 경우 5293대로 1년 전보다 134% 늘었는데 기아 모닝과 BYD 돌핀이 상승세를 견인했다.

특히 경형 해치백인 모닝의 올해 누적 판매량은 7842대로 2025년(3856대)보다 2배 이상 많았다. 지난달에는 3175대로 2022년 10월 이후 3년 4개월 만에 월간 판매량 3000대 이상을 기록했다. 고유가·고물가 시대에 유류비 절약은 물론 통행료·주차료 할인 혜택 등이 가능한 경차가 수요 늘었기 때문으로 풀이된다. 모닝은 해치백 특유의 차 크기 대비 넉넉한 적재량과 경차의 경제성을 동시에 갖췄으며 복합 연비는 14.7㎞/ℓ다 .

BYD가 출시한 소형 전기 해치백인 돌핀의 신차 효과도 한몫 했다. 2월 75대를 시작으로 3월 652대와 4월 800대로 판매가 꾸준히 늘고 있다. 고유가 상황에서 전기차에 대한 관심이 증가했고 신차 효과가 맞물리면서 판매량이 성장한 것으로 해석된다. 2450만원부터 시작하는 돌핀의 가격은 수입 전기차 중 가장 저렴한 편이다.

이 밖에 프리미엄 소형 해치백인 미니 쿠퍼의 판매량도 1741대로 지난해의 766대보다 2배 이상으로 증가했다. 미니 쿠퍼는 특유의 감각적인 디자인과 이른바 '고카트 필링'의 운전 재미 등으로 수요가 꾸준하다. 여기에 미니 쿠퍼 일렉트릭 등 전기차 모델도 있어 선택의 폭이 넓은 것도 장점이다.

업계에서는 당분간 해치백의 인기가 지속될 것으로 전망한다. 경기 침체가 장기화될수록 차량 유지비 민감도가 높아지고 1~2인 가구 비중이 늘어날수록 '작고 효율적인 차'에 대한 수요는 구조적으로 뒷받침될 수 있기 때문이다.

이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 "유가 변동성이 언제든지 발생할 수 있는 상황이라는 점을 사람들이 피부로 느끼며 대형차를 기피하는 트렌드"라며 "모닝과 돌핀의 판매량 성장은 앞으로 유지될 것으로 보인다"고 말했다.
강태윤 기자
양진희 인턴 기자
관련기사

"원청과 교섭하겠다"… '자회사 매각' 현대모비스 파업 몸살

SUV 시대에도 독보적 '국민 세단' 그랜저, 신차급 변화

[현대차 로봇 상용화 '성장통'] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 '액추에이터' 시험대

현대차, 印 시장 공략 ‘결실’…30년 만에 ‘1350만대’ 판매

현대차, PE시스템 독자 개발… 기술독립으로 EV혁신

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

KDDX, 6년 전 7조 예산에 갇혀 ‘좌초’ 위기.....이대통령 ‘적극재정’ 기조, 돌파구 될까

‘국가 책임’ 내세웠지만…가습기살균제 특별법 곳곳 쟁점

엔씨 다이노스 홈경기 애국가 과한 기교 논란 엄지영 “생각·기량 짧았다”

트럼프, ‘연료 고갈’ 쿠바 체제 압박 최고조…‘정부·공산당 위 군림’ GAESA 제재·라울 카스트로 기소 추진

트럼프 방중, 관계 안정 과시 속 교착 상태 그대로…시진핑, 대만·전략틀 주도

이스라엘, 가자 공습으로 하마스 군사 책임자 알하디드 사살…휴전 이후 최고위급

21세기 대군부인 역사 고증 논란 사과 “자주적 지위 훼손 지적 무겁게 받아들여”

지금 뜨는 뉴스

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

[타보니] 묵직한 외관에 날렵한 몸짓…GV80 쿠페 블랙

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

월 50만원 3년 넣으면 2255만원…역대급 적급 나온다