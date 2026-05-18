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﻿무아스, ‘파워핏 진공 흡착 스팀다리미’ 출시…코스트코 전 지점 입점

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성희제 기자

승인 : 2026. 05. 18. 10:13

진공 흡착으로 옷감 잡아줘 한손 다림질 가능

무아스 제공

 

감성 라이프스타일 브랜드 무아스가 신제품 ‘무아스 파워핏 진공 흡착 스팀다리미’를 출시하고, 전국 코스트코 20개 전 지점에 입점했다고 밝혔다.

 

이번 신제품은 최대 5000Pa의 흡입력으로 옷감을 흡착해 팽팽하게 잡아주는 기능이 특징이다. 다림판을 따로 펼치지 않고도 한 손으로 안정적인 다림질이 가능해 가사 노동의 번거로움을 줄였다.

 

고성능 BLDC 모터를 탑재해 일정한 원단 흡입력을 유지하며, 약 25초의 빠른 예열 속도와 2,100W의 출력을 갖췄다. 9개의 분사구를 통해 분당 40g의 스팀을 분사해 주름을 빠르게 제거한다. 특히 진공 흡착 기능은 스팀 분사 후 옷감에 남은 수분까지 흡수해 다림질 직후에도 산뜻한 착용감을 제공한다.

 

제품의 안전성과 기능성도 검증받았다. 면, 모, 실크 등 7종의 원단 테스트를 거쳐 원단 손상 없이 사용할 수 있음을 인증받았으며, 황색포도상구균·폐렴균·녹농균·대장균 등 유해균 4종에 대한 99.9% 살균력과 99%의 탈취 효과를 확인했다. 집먼지진드기를 유발하는 알러젠 성분 감소 효과도 입증돼 의류뿐 아니라 침구류 등 생활 패브릭 관리에도 활용할 수 있다.


 

사용자 편의성을 고려한 설계도 돋보인다. 분리형 270ml 물통을 채택해 물 보충이 편리하며, 물통 분리 시 일반 생수 페트병과도 호환이 가능해 여행이나 출장 시에도 휴대와 사용이 간편하다.

 

무아스 관계자는 “파워핏 진공 흡착 스팀다리미는 옷감을 흡착해 잡아주는 혁신적인 방식으로 다림질의 불편함을 획기적으로 개선한 제품”이라며 “전국 코스트코 매장 입점을 통해 더 많은 소비자들이 제품을 직접 경험해 보길 바란다”고 전했다.

 

한편, 무아스 파워핏 진공 흡착 스팀다리미는 전국 코스트코 매장에서 구매할 수 있다.

성희제 기자

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