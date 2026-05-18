로레알파리, 신제품 헤어 밀크 런칭…할인 프로모션

5월 18일 최초 공개 적립 혜택 제공… 트리플 실링 콤플렉스 제형 반영

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한소희, 로레알파리 엑스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크

헤어 케어 브랜드 로레알파리가 극손상 모발 케어를 위한 신제품 ‘엑스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크(엑스트라오디네리 오일 헤어 밀크)’를 출시하고 브랜드 앰버서더 한소희와 함께한 신규 캠페인 비주얼을 공개했다고 18일 밝혔다.

이번 신제품은 네이버 선론칭 플랫폼을 통해 처음 공개됐다. 캠페인 비주얼에는 윤기 있고 정돈된 모발 표현을 담아 제품의 고영양 케어와 산뜻한 사용감을 강조했다.

‘엑스트라오디네리 오일 헤어 밀크’는 로레알파리의 베스트셀러 ‘엑스트라오디네리 오일’ 라인에서 새롭게 선보이는 헤어 밀크 타입 제품이다. 극손상 모발과 갈라진 모발 끝 케어에 초점을 맞춰 개발됐으며, 케라틴·오일 인퓨전·세라마이드 성분을 결합한 ‘트리플 실링 콤플렉스’를 적용했다. 이를 통해 손상된 큐티클을 정돈하고 푸석한 모발 끝을 집중 관리할 수 있도록 설계됐다.

특히 모발 끝 갈라짐 부위를 즉각적으로 케어해 모발 끝 약 5cm 구간까지 집중 관리가 가능하도록 리페어 기능을 강화했다고 회사 측은 설명했다.

또한 드라이기와 고데기 등 열기기 사용 환경을 고려해 열 보호 기능도 적용했다. 회사 측에 따르면 동일 조건의 무도포 모발과 비교한 기기 평가 결과를 기반으로 최대 230도 열 보호 효과를 확인했다. 타월 드라이 후 또는 스타일링 기기 사용 전 모발에 도포해 열 손상 완화에 도움을 줄 수 있다.

제품에는 세라마이드 성분이 포함된 하이브리드 밀크 포뮬러가 적용됐다. 오일의 영양감과 밀크 타입의 산뜻한 사용감을 동시에 구현해 무거운 오일 제형에 부담을 느끼는 소비자들도 사용할 수 있도록 했다.

로레알파리는 신제품 출시와 함께 ‘엑스트라오디네리 오일 케어 리추얼’ 3단계 루틴도 제안했다. ‘실크 마스크팩’으로 영양을 공급한 뒤 헤어 밀크로 열 보호 단계를 거치고, 마지막으로 헤어 밀크 또는 에어리 실크 오일을 레이어링하는 방식이다.

향은 레몬·프리지아·머스크 노트를 조합한 시트러스 앤 프리지아 계열로 구성해 은은한 잔향이 지속되도록 했다.

로레알파리는 네이버 브랜드스토어 단독 선론칭을 기념해 프로모션도 진행한다. 행사 기간 제품 구매 고객에게 10% 적립 혜택을 제공하며, 기획 세트는 최대 25% 할인 가격으로 판매한다. 또한 선착순 샘플 증정과 일정 금액 이상 구매 고객 대상 ‘광채 헤어 키트’ 증정 행사도 함께 운영한다.

로레알파리 관계자는 “기존 헤어 오일의 영양감은 유지하면서 보다 가볍고 산뜻하게 사용할 수 있도록 개발한 제품”이라며 “열 손상과 극손상 모발 고민을 가진 소비자들에게 새로운 데일리 헤어 케어 루틴이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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로레알파리 엑스트라오디네리 오일 모이스처 리브-인 밀크