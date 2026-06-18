[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 18일

쥐띠
36년 문서로 인하여 재물을 만지게 된다.
48년 일이 뜻대로 이뤄지지 않고 시간을 끈다.
60년 어려운 관문을 통과한다
72년 바라던 일이 성취한다.
84년 오후부터 마음이 편해진다.
96년 마침내 소원을 성취한다.
소띠
37년 생각한 일이 뜻대로 잘 풀린다.
49년 문서 매매가 뜻대로 성사된다.
61년 필요로 했던 자금 소식을 듣게 된다.
73년 나의 의지대로 꿋꿋이 밀고 나간다.
85년 구설수에 휘 말렸다가 벗어난다.
97년 마음 비우니 순리대로 이루어진다.
범띠
38년 소원을 성취한다.
50년 진지하게 생각하게 되는 날이다.
62년 구설수가 생기지 않도록 모임을 미룬다.
74년 운기에 달빛이 환하게 비춘다.
86년 일이 막힘없이 진행되는 날이다.
98년 자신감을 가지고 최선을 다해야 한다.
토끼띠
39년 힘든 문서 계약이 성사된다.
51년 근심이 생기니 일찍 귀가한다.
63년 말만 하지 말고 행동으로 실천한다.
75년 좋은 성과를 얻는다.
87년 하던 일에 최선을 다한다.
99년 바라던 소원을 성취한다.
용띠
40년 환하게 웃으니 기분이 좋은 날이다.
52년 스트레스로 성질이 나도 꾹 참는다.
64년 운동을 시작하니 몸이 점점 유연해진다.
76년 가족과 함께 좋은 시간을 보낸다.
88년 운이 따르니 큰 환영도 받게 된다.
00년 합격으로 즐거움이 가득하다.
뱀띠
41년 운수가 대통하니 건강에 차도가 보인다.
53년 몸 다칠 수 있으니 조심해야 한다.
65년 순한 물 위에 배를 띄우니 금상첨화다.
77년 귀인이 큰 도움을 준다.
89년 바라던 곳으로 이직할 일이 생긴다.
01년 마음을 가라앉히고 좋은 운을 기다린다.
말띠
42년 새로운 소식을 듣는다.
54년 멀리 봐야 재물을 얻는다.
66년 뜻밖의 금전 운이 따른다.
78년 문서 매매가 오후쯤 이뤄진다.
90년 고비가 예상되니 마음을 비운다.
02년 기다리는 소식이 들리지 않는다.
양띠
43년 어려움 끝에 재물 소식이 들려온다.
55년 걱정을 많이 했던 근심이 사라진다.
67년 집안에 걱정 많았던 우환이 없어지게 된다.
79년 집안에 겹경사가 생기는 날이다.
91년 운이 좋아지니 안색도 밝아진다.
03년 건널목 신호를 잘 지켜야 한다.
원숭이띠
32년 모래밭에서 바늘을 찾는 운세니 조심해야 한다.
44년 좋은 뜻을 세우니 삶이 즐거워진다.
56년 보람찬 하루를 보낸다.
68년 지켜야 할 규칙은 꼭 지키도록 한다.
80년 차례를 지켜 앞에서 먼저 출발한다.
92년 구설수가 있으니 일찍 귀가하는 것이 좋다.
닭띠
33년 소원을 성취한다.
45년 모임에서 반가운 지인을 만난다.
57년 가벼운 운동으로 몸이 가벼워진다.
69년 운이 조금씩 따라주니 금상첨화다.
81년 경사로운 기운이 집안을 밝게 비춘다.
93년 모임으로 인해 재물만 잃는다.
개띠
34년 모든 문제를 가족과 함께 의논한다.
46년 걱정이 사라지니 어깨춤을 춘다.
58년 기분이 좋아지니 안색도 밝아진다.
70년 좋은 소식은 늦게 오는 법이다.
82년 귀인의 도움이 중도에 멈춘다.
94년 일이 꼬이니 근심만 생긴다.
돼지띠
35년 겉모습만 보고 판단하면 안 된다.
47년 굳은 신념을 가지고 노력한다.
59년 계획 없이 움직이면 안 된다.
71년 감언이설에 넘어가면 후회한다.
83년 적극적인 자세로 임해야 한다.
95년 어려운 시기이니 더욱 최선을 다해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장