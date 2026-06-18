[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 18일

소띠

37년 생각한 일이 뜻대로 잘 풀린다.

49년 문서 매매가 뜻대로 성사된다.

61년 필요로 했던 자금 소식을 듣게 된다.

73년 나의 의지대로 꿋꿋이 밀고 나간다.

85년 구설수에 휘 말렸다가 벗어난다.

97년 마음 비우니 순리대로 이루어진다.