[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 19일

범띠

38년 걱정했던 일로 뜻밖의 기쁨이 따라온다.

50년 행운이 따르니 운수대통하고 금상첨화다.

62년 일이 뜻대로 되니 마음이 한결 편해진다.

74년 좋은 사람과 인연이 맺어진다.

86년 금전 운과 반가운 소식이 찾아온다.

98년 오후부터 심기가 불편하다.