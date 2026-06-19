[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 19일

쥐띠
36년 복잡한 문제가 오후에 해결된다.
48년 사소한 말다툼을 조심한다.
60년 사랑하는 가족과 즐겁게 대화를 나눈다.
72년 실수하지 않도록 최선을 다한다.
84년 꼬였던 운세가 급속도로 풀린다.
96년 조금 더 최선을 다해야 한다.
소띠
37년 법적인 문제가 빠르게 해결된다.
49년 일이 느리게 진행되어도 참아야 한다.
61년 어렵게 문서 매매 성사가 되는 날이다.
73년 몸이 피곤해지니 집에 일찍 들어가 쉰다.
85년 가족과 함께 좋은 시간을 보낸다.
97년 바라던 일이 뜻대로 이뤄진다.
범띠
38년 걱정했던 일로 뜻밖의 기쁨이 따라온다.
50년 행운이 따르니 운수대통하고 금상첨화다.
62년 일이 뜻대로 되니 마음이 한결 편해진다.
74년 좋은 사람과 인연이 맺어진다.
86년 금전 운과 반가운 소식이 찾아온다.
98년 오후부터 심기가 불편하다.
토끼띠
39년 근심 걱정이 사라진다.
51년 오늘만큼은 남의 일에 나서지 않는다.
63년 가족과 함께 똘똘 뭉친다.
75년 근심으로 인한 구설수가 따른다.
87년 만들지 못했던 집을 다시 만든다.
99년 고민이 서서히 사라지는 날이다.
용띠
40년 좋은 소식을 듣게 된다.
52년 다툼과 시비로 구설수만 남는다.
64년 경솔한 행동은 자제한다.
76년 쉬지 않고 출발하여 졸음운전에 대비한다.
88년 인내하며 곤경을 잘 이겨낸다.
00년 아는 사이라도 언행을 조심해야 한다.
뱀띠
41년 좋은 꿈을 꾸니 운세가 대길하다.
53년 잘 해주고도 쓴소리 듣는다.
65년 생각지 않은 일에 빠져들면 손해만 생긴다.
77년 안다고 믿고 따르면 손실을 본다.
89년 답답한 마음이 오후쯤 풀린다.
01년 좋은 시기를 기다린다.
말띠
42년 왠지 불편한 날이니 여행 계획을 수정한다.
54년 문제 해결을 위해 여러 방법을 시도해본다.
66년 소원대로 운이 따른다.
78년 손재수가 따르니 모임을 줄인다.
90년 작은 지갑 속에 행운이 찾아온다.
02년 참는 것도 큰일이 된다.
양띠
43년 중요한 일은 가족과 의논하고 결정한다.
55년 예상보다 일이 더 늦어진다.
67년 과속 운전을 하면 절대로 안 된다.
79년 다툼 수가 있으니 각별히 신경 써야 한다.
91년 작은 일이라도 최선을 다한다.
03년 마음을 비워야 한다.
원숭이띠
32년 마음을 비우고 겸손해야 한다.
44년 원점으로 돌아가지 않도록 언행을 조심한다.
56년 운전 중 방심하지 않도록 주의한다.
68년 닫힌 마음이 다시 열린다.
80년 신수가 불길하니 조심한다.
92년 짜증은 한 번에 날려 보낸다.
닭띠
33년 서두르지 않아야 운이 따른다.
45년 확고한 신념을 가지고 최선을 다한다.
57년 귀인의 도움을 받는다.
69년 마음을 비우면 길이 보인다.
81년 작은 재물이 목돈이 된다.
93년 고민 끝에 멋진 작품을 만들어 낸다.
개띠
34년 지킬 것은 잘 지켜나간다.
46년 아는 사이라도 재물 거래는 삼간다.
58년 친한 사이라도 예의 없는 행동은 삼간다.
70년 능력이 뛰어나니 크게 인정받는다.
82년 멋지고 좋은 집을 만들어 낸다.
94년 열심히 움직여야 한다.
돼지띠
35년 소망을 이루는 날이다.
47년 투자는 잠시 보류한다.
59년 언행을 각별히 조심해야 한다.
71년 음주 운전은 절대 하면 안 된다.
83년 골목길과 건널목 운전을 조심한다.
95년 일에 막힘이 있는 날이니 더욱 신경 쓴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장