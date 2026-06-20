[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 20일

용띠

40년 오후부터는 운이 제대로 따른다.

52년 내 일을 남에게 떠맡기지 않는다.

64년 힘들어도 꾹 참아야 한다.

76년 일이 더 꼬이게 되는 날이다

88년 화를 못 참으니 마음을 비워야 한다.

00년 일이 꼬여 열 받아도 참아야 한다.