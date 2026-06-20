[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 20일

쥐띠
36년 소원을 성취한다.
48년 짜증 내면 일이 더 꼬인다.
60년 식사 자리 언행에 신경 쓴다.
72년 운이 약하니 정신을 바짝 차린다.
84년 건강이 우선이다.
96년 낙 마수가 있으니 계단을 조심해야 한다.
소띠
37년 기쁜 일이 생긴다.
49년 운수대통하니 마음이 안정된다.
61년 서두르지 않아도 행운이 찾아온다.
73년 갈수록 운이 더 나아진다.
85년 아무리 힘들어도 내가 먼저 양보한다.
97년 다툼이 생길 운수니 각별히 조심한다.
범띠
38년 금전 소식 듣고 기분 좋아진다.
50년 바라던 일에 큰 결실을 얻는다.
62년 마음을 비우니 행운이 찾아온다.
74년 일이 순조롭게 이루어진다.
86년 손해 보는 일이 생기지 않게 신경 쓴다.
98년 일이 꼬이니 앞뒤를 더 생각한다.
토끼띠
39년 지인을 만나 담소를 나눈다
51년 몸이 튼튼하니 집안이 풍요로워진다.
63년 마침내 바라던 일이 성사된다.
75년 달이 밝으니 만사형통한다.
87년 원하는 곳까지 도달하지 않는 날이다.
99년 원했던 일이 순조롭게 진행된다.
용띠
40년 오후부터는 운이 제대로 따른다.
52년 내 일을 남에게 떠맡기지 않는다.
64년 힘들어도 꾹 참아야 한다.
76년 일이 더 꼬이게 되는 날이다
88년 화를 못 참으니 마음을 비워야 한다.
00년 일이 꼬여 열 받아도 참아야 한다.
뱀띠
41년 약속 장소에 일찍 도착한다.
53년 근심이 따르니 약속 장소에 가지 않는다.
65년 먼 곳까지 이익 찾으러 간다.
77년 분실 수가 우려되니 신경 쓴다.
89년 중요한 소지품을 주의해야 한다.
01년 걱정스러운 일만 생긴다.
말띠
42년 소망이 성취된다.
54년 어려운 시기이니 마음을 비운다.
66년 꼬이는 일이 많아지니 다시 살펴보고 확인한다.
78년 운이 좋아져 밝은 빛을 받는다
90년 사랑하는 사람에게 선물 받는다.
02년 망설임 없이 편안하게 결정한다.
양띠
43년 운이 도와주니 근심이 사라진다.
55년 하던 일에만 주력하는 것이 좋다. 67년 남의 일에 신경 쓰지 않도록 한다.
79년 얻는 것이 많아지는 하루다.
91년 거래가 트일 운세다.
03년 과욕 부리지 말고 분수를 지켜야 한다.
원숭이띠
32년 불길함이 적어지고 대길함이 많아진다.
44년 몸도 마음도 화평해진다.
56년 마음 통하는 지인을 만난다.
68년 생각지 않은 행운이 찾아오는 날이다.
80년 마음을 비우니 운기가 대길하다.
92년 걱정했던 마음이 편안해진다.
닭띠
33년 귀인을 만나니 횡재수가 생긴다.
45년 건강하니 주변의 부러움을 받는다. 57년 역경이 찾아오나 귀인을 만난다. 69년 이익을 얻고 행복해진다.
81년 재물 운이 다시 들어온다.
93년 오후쯤 반가운 소식으로 기뻐진다.
개띠
34년 만인이 부러워하는 운세다.
46년 과거의 고생이 이제야 결실을 맺는다. 58년 건강이 조금씩 호전되는 날이다.
70년 집안에 행운이 찾아온다.
82년 친한 사람과 다툼이 생길 수 있다.
94년 어려운 일도 쉽게 이겨 내는 하루다.
돼지띠
35년 불길한 운이 서서히 사라진다.
47년 모든 것이 풍성해지는 시기다.
59년 집안에 기쁨이 넉넉해진다.
71년 속이 있는 대로 상하게 되는 날이다.
83년 방해꾼만 주변에 가득 하니 주의한다. 95년 짜증만 부리면 길이 막힌다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장